Финские ученые: гаджеты могут замедлить развитие словарного запаса ребенка

Длительное нахождение перед экраном может замедлить развитие речи у детей и сократить их словарный запас. Согласно исследованию, проведенному в Университетской больнице Тампере, чем дольше ребенок с родителями проводил время у экрана, тем медленнее развивался его словарный запас.

Ученые изучали детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. Материал для исследования собирался с 2013 по 2015 годы. В исследовании приняло участие 1667 семей.

Полуторагодовалый малыш знает от 5 до 20 слов. Словарный запас двухлетнего ребенка уже составляет 40-50 слов. Результаты исследования показывают, что словарный запас может развиваться медленнее, чем раньше.

— Это исследование еще раз доказало то, что развитие ребенка зависит от того, насколько много им занимаются родители. Что и как они делают вместе, — говорит исследователь Марья Асикайнен.

Использование родителями электронных гаджетов также может оказать влияние на развитии языковых навыков у детей. Например, постоянное мигание устройств, по мнению Асикайнен, сужает содержание разговора и совместного времяпровождения.

Ученые пришли также к выводу, что словарный запас у ребенка развивался медленнее, если родители с ними ежедневно не читали книжки.