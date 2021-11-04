ВИДЕО | Осторожно, очень трогательно! Мальчик читает вслух собакам из приюта

В интервью для Today Эван рассказал, что поначалу он читал своему собственному псу, когда был маленьким и только учился грамоте.

Кроме чтения волонтерская деятельность мальчика включает в себя создание забавных анимационных роликов о собаках, содержащихся в нью-йоркских приютах. Эти маленькие видео помогают пристроить животных в любящие и заботливые семьи.

“Во время карантина из-за COVID-19 я не мог приезжать в приюты лично. Мне нужно было найти забавный способ показать собак и представить их потенциальным хозяевам в позитивном свете, — рассказал Эван. — Я начал анимировать их. В этих видео они делали всякие забавные вещи, которые нравятся собакам, и люди могли представить их частью своей семьи”.

Деятельность Эвана не прошла незамеченной, и Американское общество защиты животных (ASPCA) назвало его “Ребенком года”. Мальчик был рад получить премию, но он считает, что это только начало.

Любимая книга Эвана, которая, по его мнению, отлично подходит для чтения собакам - это история для детей от писателя Джейсона Крауса Belly Rubbins for Bubbins (что можно вольно перевести как “Почеши пузико Тузику”). Это история пса, попавшего в приют, а затем взятого в семью. Мальчик говорит, что когда он читает ее, он как бы говорит собаке, что у нее будут хорошие любящие хозяева, и что он верит в ее счастливую судьбу.

Мама Эвана Аманда Персо признается, что отношение сына к своей работе в приютах заставляет ее чувствовать себя состоявшейся матерью.

“Он приходит к самым трудным собакам, терпеливо сидит с ними и читает. Они лают ему в лицо, но он просто продолжает. Я представляю, как это трудно, но у него море спокойствия. Он как бы говорит им: „Я знаю, это нелегко, но я здесь, с тобой. И если ты хочешь послушать историю, тебе придется вести себя тише“”, - рассказывает Аманда.

“Я просто хочу, чтобы люди знали, что собаки из приюта не плохие собаки. Они просто ищут хороших людей, - говорит Эван. - И для всех детей: не думайте, что вы слишком маленькие, вы можете сильно изменить мир”.

