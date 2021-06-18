Рецепты
18.06.2021, 15:55

Какую еду взять с собой на пляж? Лучшие идеи и рецепты

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Фото автора Engin Akyurt: Pexels
По обещаниям синоптиков, наступающие выходные будут по-настоящему летними и лучше провести их на пляже. А чтобы чувство голода не мешало вам наслаждаться солнцем, морем и теплом, лучше заранее запастись едой — вкусной и безопасной с точки зрения пляжных условий.

Если вам лень или некогда готовить еду заранее, то вот небольшой список того, что можно купить в магазине по пути на пляж:

  • печенье и галеты;
  • орехи;
  • сухофрукты;
  • диетические хлебцы;
  • фруктовые и овощные соки (особенно томатный) и т. д.


Если же вы собираетесь надолго и предпочитаете домашнюю еду, то обратите внимание на следующие блюда:

Курица или индейка. Можно сделать отбивные на гриле или пожарить их с небольшим количеством масла. Отбивные можно класть на хлеб, это очень удобно.

Отварное мясо. Лучше всего подойдет телятина. Можно с горчицей, она немного продлит срок годности мяса.

Картофель. Лучше всего хранится запеченный в кожуре. Заверните его в фольгу и не забудьте взять соль.

Свежие огурцы. Помидоры тоже можно, но они гораздо быстрее мнутся и пачкают все вокруг.

Хлеб. Хороший вариант — тонкий лаваш. В него можно завернуть мясо и овощи, чтобы не испачкаться при еде.

Сыр. Лучше всего плавленый или выдержанный твердый сыр.

Детские овощные пюре и мясные паштеты. Они хранятся дольше, чем обычные овощи и мясо, а на вкус нравятся и взрослым.

Отварные овощи. Можно самому сварить ту же самую кукурузу и натереть ее солью.

Орехи и сухофрукты. Кроме того, что сухофрукты надо тщательно вымыть, не все специалисты по питанию их одобряют в качестве пляжного перекуса, ссылаясь на то, что на жаре они могут привсти к вздутию живота.

Рекомендация
В идеале сложите еду в сумку-холодильник и положите в нее дополнительный аккумулятор холода (это такие небольшие контейнеры со специальной жидкостью, их охлаждают в морозилке, и затем они отдают накопленный холод в течение нескольких часов, продлевает срок хранения продуктов в сумке-холодильнике).

Важно: Сумку с провизией нужно держать в проветриваемом месте в тени. На солнце она долго не выдержит.

Что касается напитков, обязательна обычная (не сладкая, без газа) вода, лучше несколько бутылок. На пляже вы будете хотеть пить гораздо сильнее обычного. Кислые соки и морсы тоже хорошо утоляют жажду, но это не отменяет употребление обыкновенной воды.

Лайфхак: заморозьте несколько бутылок с водой и положите в сумку-холодильник — сначала они будут охлаждать продукты в сумке, а потом, когда оттаят, вы сможете выпить воду. И не придется брать дополнительные аккумуляторы холода!

Еще одно важное правило: брать с собой то или упаковывать еду так, чтобы можно было есть не совсем чистыми руками.

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Идеи здоровых перекусов на пляже от специалистов по питанию


Замороженный виноград. При разморозке остается таким же вкусным. Так он долго останется холодным и не размякнет к тому моменту, как вы проголодаетесь.

Смесь из орехов и семян. Можно купить, а можно сделать самим. Такая смесь белков, углеводов и полезных жиров поможет стабилизировать уровень сахара в крови и наполнить вас. Аналогом такой смеси является гранола.

Протеиновые батончики. Питательные, полезные и не тают на солнце.

Фрукты, а именно яблоки и апельсины. В отличие от груш и бананов они не так мнутся, ну и как любые фрукты — поддерживают водный баланс в организме.

Лайфхак
Нарезайте фрукты заранее дома и упаковывайте в контейнеры, и не придется беспокоиться о том, что они могут помяться в сумке. Для свежести добавьте в контейнер с нарезанными фруктами горсть замороженных ягод.

Попкорн. Да-да, вы не ослышались. Но сделать его предварительно нужно самим. Желательно выбрать органический вариант, без добавок, а после обработки в микроволновке переложить в пластиковый пакет или экологичный контейнер. Для дополнительной пользы и вкуса любители соленого попкорна могут добавить немного паприки или пищевых дрожжей, а придать сладости можно с помощью корицы или мускатного ореха. Чтобы добавить клетчатки, бросьте в готовую смесь горсть орехов.

Овощные чипсы. Например, свекольные. Их можно купить практически в любом супермаркете, но можно сделать и дома. Нарежьте свеклу очень тонкими ломтиками, сбрызните оливковым маслом, посолите и затем запекайте при 200-220 градусах, пока ломтики не станут очень хрустящими. Такой перекус хорошо восстанавливает баланс соли, которую мы теряем при потоотделении.

Цельнозерновые крекеры или хлебцы с хумусом. Только не забывайте закрывать хумус крышкой, чтобы в него не надуло песка.

Сырные палочки или кубики. В Эстонии, к счастью их выбор очень разнообразный. Идеальный вариант для пляжа, конечно, если палочки упакованы каждая по отдельности, по аналогии с крабовыми.

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Что нельзя брать с собой на пляж

  • Скоропортящиеся продукты. В особенности, молочные.
  • Копчености.
  • Сладости и шоколад.
  • Мороженое. Как ни странно. Если нет возможности купить прямо из морозильника, лучше не рисковать — если мороженое подтаяло и полежало на солнце, в нем могут размножиться вредные бактерии.
  • Сладкий чай, кофе, газировка.
  • Алкогольные напитки (либо крепость не должна быть выше 6%).


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Идеальные блюда для пляжа: 3 рецепта



Пита с курицей

  • 1 пита
  • 50 г филе бедра курицы
  • 20 г салата айсберг
  • 20 г свежего огурца
  • Укроп и петрушка
  • Соль и перец
  • Растительное масло для жарки


Шаг 1. Филе курицы посолить, поперчить и поджарить на сковороде. Нарезать небольшими ломтиками.

Шаг 2. Нарезать овощи тонкой соломкой.

Шаг 3. Питу разрезать пополам.

Шаг 4. Начинить питу получившимся салатом.

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Панини с ветчиной

  • 1 панини
  • 2 кусочка ветчины
  • 2 кусочка сыра
  • 2 листа салата
  • Несколько веточек рукколы
  • Щепотка паприки
  • Соль и перец


Шаг 1. На хлеб положить лист салата, рукколу и кружки помидора.

Шаг 2. Добавить тонкие ломтики ветчины и посыпать паприкой и чёрным перцем

Шаг 3. Положить тонкие слайсы твёрдого сыра, затем — салатные листья. Закрыть всё вторым куском хлеба.

Шаг 4. При желании панини можно обжарить с двух сторон на гриле.

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Хлебные палочки с сыром

  • 450 г моцареллы;
  • 900 г теста для пиццы;
  • оливковое масло;
  • чесночный порошок;
  • орегано;
  • соль;
  • 1 стакан тертого твердого сыра (типа пармезана);
  • томатный соус.


Для теста

  • мука (сколько муки, столько и теста выйдет)
  • на каждые 100 г муки 1 ч.л. оливового масла
  • молоко (или вода)


Способ приготовления

  • Приготовьте тесто. Для этого в горку из муки ложкой вмешать оливковое масло, и по чуть-чуть вводить молоко (воду) до тех пор, пока тесто не станет эластичным. Тесто не должно прилипать к рукам, но и не быть слишком мягким.
  • Духовку нагреть до 220 градусов. Застелить два противня бумагой для выпечки.
  • Моцареллу нарезать на тонкие полоски-бревнышки.
  • Разделочную доску присыпать мукой и раскатать половину теста (450 г) в большой прямоугольник 20 на 40 см. Разрежьте раскатанное тесто на полоски шириной в 5 см и длиной в 20 см. В середину каждой полоски выложите палочку моцареллы и плотно закройте ее тестом. Каждую палочку раскатайте по доске, чтобы плотно закрепить тесто.
  • Переложите все палочки на противень и оставьте на полчаса подняться. Пока тесто поднимается, займитесь второй порцией теста и повторите ту же процедуру.
  • Палочки смажьте оливковым маслом и щедро присыпьте чесночным порошком, орегано, солью и тертым сыром.
  • Поставьте противни в разогретую духовку и немедля уменьшите температуру до 175 градусов. Выпекайте 15-20 минут пока тесто не поднялось и не подзолотилось.


По материалам: АиФ, Women’s Health,

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