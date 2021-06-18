Какую еду взять с собой на пляж? Лучшие идеи и рецепты(1)
Если вам лень или некогда готовить еду заранее, то вот небольшой список того, что можно купить в магазине по пути на пляж:
- печенье и галеты;
- орехи;
- сухофрукты;
- диетические хлебцы;
- фруктовые и овощные соки (особенно томатный) и т. д.
Если же вы собираетесь надолго и предпочитаете домашнюю еду, то обратите внимание на следующие блюда:
Курица или индейка. Можно сделать отбивные на гриле или пожарить их с небольшим количеством масла. Отбивные можно класть на хлеб, это очень удобно.
Отварное мясо. Лучше всего подойдет телятина. Можно с горчицей, она немного продлит срок годности мяса.
Картофель. Лучше всего хранится запеченный в кожуре. Заверните его в фольгу и не забудьте взять соль.
Свежие огурцы. Помидоры тоже можно, но они гораздо быстрее мнутся и пачкают все вокруг.
Хлеб. Хороший вариант — тонкий лаваш. В него можно завернуть мясо и овощи, чтобы не испачкаться при еде.
Сыр. Лучше всего плавленый или выдержанный твердый сыр.
Детские овощные пюре и мясные паштеты. Они хранятся дольше, чем обычные овощи и мясо, а на вкус нравятся и взрослым.
Отварные овощи. Можно самому сварить ту же самую кукурузу и натереть ее солью.
Орехи и сухофрукты. Кроме того, что сухофрукты надо тщательно вымыть, не все специалисты по питанию их одобряют в качестве пляжного перекуса, ссылаясь на то, что на жаре они могут привсти к вздутию живота.
Важно: Сумку с провизией нужно держать в проветриваемом месте в тени. На солнце она долго не выдержит.
Что касается напитков, обязательна обычная (не сладкая, без газа) вода, лучше несколько бутылок. На пляже вы будете хотеть пить гораздо сильнее обычного. Кислые соки и морсы тоже хорошо утоляют жажду, но это не отменяет употребление обыкновенной воды.
Лайфхак: заморозьте несколько бутылок с водой и положите в сумку-холодильник — сначала они будут охлаждать продукты в сумке, а потом, когда оттаят, вы сможете выпить воду. И не придется брать дополнительные аккумуляторы холода!
Еще одно важное правило: брать с собой то или упаковывать еду так, чтобы можно было есть не совсем чистыми руками.
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Идеи здоровых перекусов на пляже от специалистов по питанию
Замороженный виноград. При разморозке остается таким же вкусным. Так он долго останется холодным и не размякнет к тому моменту, как вы проголодаетесь.
Смесь из орехов и семян. Можно купить, а можно сделать самим. Такая смесь белков, углеводов и полезных жиров поможет стабилизировать уровень сахара в крови и наполнить вас. Аналогом такой смеси является гранола.
Протеиновые батончики. Питательные, полезные и не тают на солнце.
Фрукты, а именно яблоки и апельсины. В отличие от груш и бананов они не так мнутся, ну и как любые фрукты — поддерживают водный баланс в организме.
Попкорн. Да-да, вы не ослышались. Но сделать его предварительно нужно самим. Желательно выбрать органический вариант, без добавок, а после обработки в микроволновке переложить в пластиковый пакет или экологичный контейнер. Для дополнительной пользы и вкуса любители соленого попкорна могут добавить немного паприки или пищевых дрожжей, а придать сладости можно с помощью корицы или мускатного ореха. Чтобы добавить клетчатки, бросьте в готовую смесь горсть орехов.
Овощные чипсы. Например, свекольные. Их можно купить практически в любом супермаркете, но можно сделать и дома. Нарежьте свеклу очень тонкими ломтиками, сбрызните оливковым маслом, посолите и затем запекайте при 200-220 градусах, пока ломтики не станут очень хрустящими. Такой перекус хорошо восстанавливает баланс соли, которую мы теряем при потоотделении.
Цельнозерновые крекеры или хлебцы с хумусом. Только не забывайте закрывать хумус крышкой, чтобы в него не надуло песка.
Сырные палочки или кубики. В Эстонии, к счастью их выбор очень разнообразный. Идеальный вариант для пляжа, конечно, если палочки упакованы каждая по отдельности, по аналогии с крабовыми.
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Что нельзя брать с собой на пляж
- Скоропортящиеся продукты. В особенности, молочные.
- Копчености.
- Сладости и шоколад.
- Мороженое. Как ни странно. Если нет возможности купить прямо из морозильника, лучше не рисковать — если мороженое подтаяло и полежало на солнце, в нем могут размножиться вредные бактерии.
- Сладкий чай, кофе, газировка.
- Алкогольные напитки (либо крепость не должна быть выше 6%).
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Идеальные блюда для пляжа: 3 рецепта
Пита с курицей
- 1 пита
- 50 г филе бедра курицы
- 20 г салата айсберг
- 20 г свежего огурца
- Укроп и петрушка
- Соль и перец
- Растительное масло для жарки
Шаг 1. Филе курицы посолить, поперчить и поджарить на сковороде. Нарезать небольшими ломтиками.
Шаг 2. Нарезать овощи тонкой соломкой.
Шаг 3. Питу разрезать пополам.
Шаг 4. Начинить питу получившимся салатом.
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Панини с ветчиной
- 1 панини
- 2 кусочка ветчины
- 2 кусочка сыра
- 2 листа салата
- Несколько веточек рукколы
- Щепотка паприки
- Соль и перец
Шаг 1. На хлеб положить лист салата, рукколу и кружки помидора.
Шаг 2. Добавить тонкие ломтики ветчины и посыпать паприкой и чёрным перцем
Шаг 3. Положить тонкие слайсы твёрдого сыра, затем — салатные листья. Закрыть всё вторым куском хлеба.
Шаг 4. При желании панини можно обжарить с двух сторон на гриле.
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Хлебные палочки с сыром
- 450 г моцареллы;
- 900 г теста для пиццы;
- оливковое масло;
- чесночный порошок;
- орегано;
- соль;
- 1 стакан тертого твердого сыра (типа пармезана);
- томатный соус.
Для теста
- мука (сколько муки, столько и теста выйдет)
- на каждые 100 г муки 1 ч.л. оливового масла
- молоко (или вода)
Способ приготовления
- Приготовьте тесто. Для этого в горку из муки ложкой вмешать оливковое масло, и по чуть-чуть вводить молоко (воду) до тех пор, пока тесто не станет эластичным. Тесто не должно прилипать к рукам, но и не быть слишком мягким.
- Духовку нагреть до 220 градусов. Застелить два противня бумагой для выпечки.
- Моцареллу нарезать на тонкие полоски-бревнышки.
- Разделочную доску присыпать мукой и раскатать половину теста (450 г) в большой прямоугольник 20 на 40 см. Разрежьте раскатанное тесто на полоски шириной в 5 см и длиной в 20 см. В середину каждой полоски выложите палочку моцареллы и плотно закройте ее тестом. Каждую палочку раскатайте по доске, чтобы плотно закрепить тесто.
- Переложите все палочки на противень и оставьте на полчаса подняться. Пока тесто поднимается, займитесь второй порцией теста и повторите ту же процедуру.
- Палочки смажьте оливковым маслом и щедро присыпьте чесночным порошком, орегано, солью и тертым сыром.
- Поставьте противни в разогретую духовку и немедля уменьшите температуру до 175 градусов. Выпекайте 15-20 минут пока тесто не поднялось и не подзолотилось.
По материалам: АиФ, Women’s Health,