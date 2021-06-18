Какую еду взять с собой на пляж? Лучшие идеи и рецепты

Если вам лень или некогда готовить еду заранее, то вот небольшой список того, что можно купить в магазине по пути на пляж:

печенье и галеты;

орехи;

сухофрукты;

диетические хлебцы;

фруктовые и овощные соки (особенно томатный) и т. д.



Если же вы собираетесь надолго и предпочитаете домашнюю еду, то обратите внимание на следующие блюда:

Курица или индейка. Можно сделать отбивные на гриле или пожарить их с небольшим количеством масла. Отбивные можно класть на хлеб, это очень удобно.

Отварное мясо. Лучше всего подойдет телятина. Можно с горчицей, она немного продлит срок годности мяса.

Картофель. Лучше всего хранится запеченный в кожуре. Заверните его в фольгу и не забудьте взять соль.

Свежие огурцы. Помидоры тоже можно, но они гораздо быстрее мнутся и пачкают все вокруг.

Хлеб. Хороший вариант — тонкий лаваш. В него можно завернуть мясо и овощи, чтобы не испачкаться при еде.

Сыр. Лучше всего плавленый или выдержанный твердый сыр.

Детские овощные пюре и мясные паштеты. Они хранятся дольше, чем обычные овощи и мясо, а на вкус нравятся и взрослым.

Отварные овощи. Можно самому сварить ту же самую кукурузу и натереть ее солью.

Орехи и сухофрукты. Кроме того, что сухофрукты надо тщательно вымыть, не все специалисты по питанию их одобряют в качестве пляжного перекуса, ссылаясь на то, что на жаре они могут привсти к вздутию живота.

Рекомендация В идеале сложите еду в сумку-холодильник и положите в нее дополнительный аккумулятор холода (это такие небольшие контейнеры со специальной жидкостью, их охлаждают в морозилке, и затем они отдают накопленный холод в течение нескольких часов, продлевает срок хранения продуктов в сумке-холодильнике).



Важно: Сумку с провизией нужно держать в проветриваемом месте в тени. На солнце она долго не выдержит.

Что касается напитков, обязательна обычная (не сладкая, без газа) вода, лучше несколько бутылок. На пляже вы будете хотеть пить гораздо сильнее обычного. Кислые соки и морсы тоже хорошо утоляют жажду, но это не отменяет употребление обыкновенной воды.

Лайфхак: заморозьте несколько бутылок с водой и положите в сумку-холодильник — сначала они будут охлаждать продукты в сумке, а потом, когда оттаят, вы сможете выпить воду. И не придется брать дополнительные аккумуляторы холода!

Еще одно важное правило: брать с собой то или упаковывать еду так, чтобы можно было есть не совсем чистыми руками.

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Идеи здоровых перекусов на пляже от специалистов по питанию