Мода и стиль
27.02.2024, 10:30

ФОТО | Повторное использование в моде! Это платье мы уже видели на президентском приеме пять лет назад

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платья надевали на прием и с разницей в 10 лет!
Carine Jessica Kostla
Evelin Oras ja Kristen Michal
Evelin Oras ja Kristen Michal
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В наше время люди чрезмерно много потребляют. Поэтому все больше внимания уделяется повторному использованию, в том числе и одежды. Приятно отметить, что и в этом году на президентском приеме присутствовали гости, которые считают, что праздничное вечернее платье можно надеть не только один раз.

На президентском приеме в этом году Эвелин Орас была одета в красивое ярко-желтое платье с большим бантом на талии от дизайнера Лийзи Ээсмаа. Красивое вечернее платье украшено деталями на банте, которые сочетаются с серьгами.

Орас уже надевала это же самое платье на президентский прием 24 февраля - в 2019 году, то есть ровно пять лет назад. И платье по-прежнему выглядит свежо и актуально!

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