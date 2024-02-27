ФОТО | Повторное использование в моде! Это платье мы уже видели на президентском приеме пять лет назад

В наше время люди чрезмерно много потребляют. Поэтому все больше внимания уделяется повторному использованию, в том числе и одежды. Приятно отметить, что и в этом году на президентском приеме присутствовали гости, которые считают, что праздничное вечернее платье можно надеть не только один раз.