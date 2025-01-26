Новый год, новые цели: как обеспечить себе финансовый резерв?

По мнению эксперта, путь к финансовому благополучию начинается с ясности. „Первый шаг – уменьшить ненужный стресс, вызванный денежными вопросами, и обеспечить уверенность в себе на ежедневной основе. Когда финансовая деятельность будет под контролем, вы сможете задуматься об инвестировании и осуществлении своей мечты“, – говорит Кууск. Приобретение финансовой мудрости – это долгосрочный процесс, который требует формирования новых привычек. Именно поэтому важно быть последовательным, ведь даже маленькие шаги могут принести большие результаты.

Шаг 1: пересмотрите свой бюджет

Всё начинается с отслеживания доходов и расходов. Нужно быть честным с самим собой и составить карту всех своих доходов и расходов, чтобы понять, куда на самом деле уходят ваши деньги. Это можно сделать с помощью различных электронных таблиц или приложений. „Основное правило заключается в том, что ваши ежемесячные расходы не должны превышать ваши доходы, но даже если это условие соблюдено, вам следует критически оценить свои расходы. Скорее всего, всегда найдётся место, где можно сократить расходы, будь то обычный кофе, коробка конфет или другие мелкие повседневные покупки“.

Создание категорий и установление ежемесячных лимитов может помочь контролировать бюджет. Это поможет вам стабильно контролировать расходы и даст полную картину трат. Можно также выделить категорию „накопление денег“, что означает откладывание определённой суммы в день зарплаты, или например, взносы в третью пенсионную ступень.

Однако Кууск предупреждает, что, откладывая деньги, важно не забывать о наслаждении жизнью: „Если бюджет позволяет, то 10-15% дохода следует тратить на отдых и развлечения. Таким образом, процесс накопления денег будет более приятным и устойчивым в долгосрочной перспективе, чем если бы вы вообще ничего не тратили на удовольствия“.

Шаг 2: Создайте фонд финансовой безопасности