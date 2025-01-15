Хороший способ максимально эффективно использовать премию, выплачиваемую вашим работодателем

Пенсия работодателя – это решение, при котором часть зарплаты работника переводится в пенсионный фонд третьей ступени по его выбору. Это даёт работнику свободу выбора, в какой фонд делать взносы и какую сумму накапливать. „Существует большая свобода выбора и широкий спектр вариантов, каждый из которых может быть адаптирован к потребностям сотрудника. Поскольку работник может высказать своё мнение о решении, каждый найдёт вариант, который его устроит“, – говорит Мадиссон.

По словам эксперта, существует три основных варианта реализации пенсии работодателя. Один вариант – договориться о том, чтобы работодатель перечислял бонусы работника в третью ступень. Второй вариант – перечислять часть зарплаты непосредственно в пенсионный фонд по выбору работника. Третий вариант – комбинированная схема, когда работодатель вносит часть денег, а работник вносит другую часть.

Важным преимуществом использования пенсии работодателя являются налоговые льготы. Поскольку сумма, внесённая работодателем в пенсионный фонд, не проходит через банковский счёт сотрудника, работодателю не нужно удерживать с неё подоходный налог. Например, при премии в размере 1000 евро работодатель сможет перечислить в пенсионный фонд работника 964 евро, но если премия будет перечислена непосредственно на банковский счёт работника, то до него дойдёт только 752 евро. Это означает, что работник может потратить больше денег на себя, а поскольку деньги, поступающие в третью ступень, будут пущены в рост, выигрыш от пенсии работодателя будет ещё больше. Но важно помнить, что в случае последующей продажи паёв пенсионного фонда, если они подлежат налогообложению, подоходный налог удерживается с полной суммы выплаты.