Гороскоп
31.12.2024, 17:00

Что принесет 2025 год? Эстонский нумеролог: мы можем ожидать значительных перемен как в личной жизни, так и в обществе, они могут быть неожиданными

 
Naistekas
2025 год
2025 год
ФОТО: LUMIKK555 | Shutterstock

„В 2025 году нас ожидают большие перемены. Эти годом будет управлять число 9, которое принесет с собой необходимость покончить со всем старым и отжившим“, - пишет нумеролог Тимо Рейнпал в своей только что вышедшей книге.

Отрывки из книги „Нумерологический прогноз на 2025 год - ваш гороскоп на 2025 год“:

2025 год - это настоящий переломный момент. Это будет год, когда старые структуры и убеждения будут разрушены, чтобы освободить место для новых. Число 9 символизирует конец, новое начало и очищение. Это означает, что мы можем ожидать значительных перемен как нашей личной жизни, так и в обществе. Эти перемены могут быть быстрыми и неожиданными, и, возможно, заставят нас выйти из зоны комфорта.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии