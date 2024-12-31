31.12.2024, 17:00
Что принесет 2025 год? Эстонский нумеролог: мы можем ожидать значительных перемен как в личной жизни, так и в обществе, они могут быть неожиданными
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„В 2025 году нас ожидают большие перемены. Эти годом будет управлять число 9, которое принесет с собой необходимость покончить со всем старым и отжившим“, - пишет нумеролог Тимо Рейнпал в своей только что вышедшей книге.
Отрывки из книги „Нумерологический прогноз на 2025 год - ваш гороскоп на 2025 год“:
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