Эстонская ясновидящая Мэрилин Керро предсказывает: именно эти 5 знаков зодиака ждет большой финансовый успех в этом году

„Я посмотрела, что в экономическом плане нам придется нелегко еще ближайшие семь лет“, - предсказывает Мэрилин Керро. „Мы можем получить от жизни ровно столько, сколько сами готовы приложить усилий. Тогда придет успех. Делайте то, что любите, и делайте это постоянно. Сомнения - это плохо, не сомневайтесь“.