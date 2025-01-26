26.01.2025, 10:32
Эстонская ясновидящая Мэрилин Керро предсказывает: именно эти 5 знаков зодиака ждет большой финансовый успех в этом году(7)
ФОТО: Anu Hammer/Shutterstock
Эстонская ясновидящая и участница „Битвы экстрасенсов“ Мэрилин Керро раскинула карты таро, чтобы сделать большой обзор для газеты Maaleht - какие знаки зодиака в этом году ждет денежное счастье? Возможно, вы среди них?
„Я посмотрела, что в экономическом плане нам придется нелегко еще ближайшие семь лет“, - предсказывает Мэрилин Керро. „Мы можем получить от жизни ровно столько, сколько сами готовы приложить усилий. Тогда придет успех. Делайте то, что любите, и делайте это постоянно. Сомнения - это плохо, не сомневайтесь“.
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