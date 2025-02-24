24.02.2025, 10:00
ФОТО и ВИДЕО | „Я праздную день рождения Эстонии с президентами, а потом убираю их обратно в коробку“. Мастерица из Тюри делает из шерсти невероятные фигурки(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Только одному человеку в Эстонии, мастерице по валянию шерсти Карин Пихлик, всю жизнь проработавшей воспитателем в детском саду, довелось испытать весьма необычное чувство: в ее доме на празднование дня рождения республики собрались президенты Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель, Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд. Не говоря уже об Аларе Карисе, пишет Maaleht.
Итак: Карин приносит в гостиную огромную сумку, внутри которой — шерсть самых разных расцветок. Она достает из нее полиэтиленовые пакетики с шерстью, кладет их на стол перед собой, чтобы было удобно брать. Берет основу для валяния в форме овечки с кучей вколотых в нее иголок. Честно говоря, страшных.
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