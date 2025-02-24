ФОТО и ВИДЕО | „Я праздную день рождения Эстонии с президентами, а потом убираю их обратно в коробку“. Мастерица из Тюри делает из шерсти невероятные фигурки

Итак: Карин приносит в гостиную огромную сумку, внутри которой — шерсть самых разных расцветок. Она достает из нее полиэтиленовые пакетики с шерстью, кладет их на стол перед собой, чтобы было удобно брать. Берет основу для валяния в форме овечки с кучей вколотых в нее иголок. Честно говоря, страшных.