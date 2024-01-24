ФОТО | 30 лет отметила оргией, 40 — пьяным загулом, а в 50 ищет просветления с духовными сестрами: эволюция Кейт Мосс(1)
Свой недавний юбилей - 50 лет - супермодель-бунтарка Кейт Мосс отпраздновала сначала в Париже, а потом на острове в Карибском море, наслаждаясь солнцем, жизнью и единением с природой, пишет Woman.
На прошлой неделе в самом романтичном городе — Париже — с размахом отметила день рождения Кейт Мосс. Поверить в это сложно, но главной хулиганке мира моды исполнилось 50 лет.
Свою карьеру она начала совершенно случайно после того, как ее в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди заметила скаут лондонского агентства „Сторм“. Та пригласила 14-летнюю худощавую девочку с хмурым взглядом на кастинг, и Кейт, предварительно отпросившись у мамы, все же пришла.
Первая фотосессия Мосс была крайне удачной — все остались в восторге от ее снимков. Девочка не стеснялась камер, уверено позировала. Ей на удачу мода на веселых загорелых женщин с пышными формами тогда постепенно сходила на нет. На пике популярности были тощие девушки с полупрозрачной бледной кожей, и Кейт Мосс идеально вписалась в эту компанию.
И хотя в первое время карьера Кейт развивалась не так стремительно, как ей хотелось бы, она знала, что обязательно добьется успеха. Слава к модели действительно пришла, но принесла с собой испытание медными трубами. Сейчас отголоски бурной молодости остались для Кейт в прошлом: вскоре после того, как ей исполнилось 40 лет, она забыла о вредных привычках и встала на путь осознанности. Несмотря на то, что 50-летие звезда отметила в одном из лучших ресторанов Парижа в компании близких друзей, к алкоголю на собственном празднике Мосс даже не притронулась. А уже через несколько дней она вообще уехала на карибский остров Мюстик вместе со своими духовными сестрами — постигать дзен и искать внутреннюю гармонию.
Увлекаться духовными практиками Кейт Мосс начала давно и достигла в этом деле совершенства. По крайней мере, об этом говорит распорядок дня звезды. Каждое утро перед тем, как позавтракать, она выходит на лужайку собственного дома, ложится на траву и настраивается на хороший день. Модель часто медитирует, питается исключительно здоровой едой, лечится при помощи гомеопатии и слушает спокойную музыку. А еще плавает Кейт только в открытых водоемах — никаких бассейнов — и дружит с целой компанией духовных сестер.
Среди них — диетолог Розмари Фергюсон, стилист Кэти Ингланд, флорист Флора Старки, кастинг-директор Джесс Шалет, дизайнер Джесс Моррис и режиссер Сэди Фрост. Именно в их обществе Кейт и провела каникулы на Карибах — в молитвах и медитациях.
Новый образ жизни Кейт — прямой результат тех ошибок, которые она совершила в молодости. Первый крупный скандал с участием звезды разгорелся в 2005 году — как раз вскоре после того, как ей исполнилось 30 лет. К тому моменту по таблоидам уже давно ходили слухи, что звезда подиумов употребляет наркотики, но они не получали подтверждения, пока однажды модель не потеряла бдительность и все же попалась вездесущим папарацци.