ФОТО | Британская супермодель Кейт Мосс отметила 50-летие и показала точеную фигуру

Карьера модели началась еще в 14 лет, когда в аэропорту ее заметила директор модельного агентства и предложила работу. К 20 годам Мосс стала одной из самых знаменитых супермоделей в мире – она жила в Нью-Йорке, зарабатывала миллионы и сотрудничала с такими именитыми брендами, как Chanel, Dior, Dolce & Gabbana.

Сейчас модель живет за городом на юго-западе Англии и продолжает активно работать. Например в декабре 2023 года она появилась на обложке британского журнала Vogue вместе со своей дочерью Лилой.

День рождения супермодель решила отметить в Париже вместе со своим молодым избранником Николаем фон Бисмарком (37), дочерью Лилой (21), а также подругами Стеллой Маккартни и Шарлоттой Тилбери, передает Daily Mail.

В честь юбилея Мосс надела полупрозрачное платье, идеально подчеркивающее ее точеную фигуру. Смотрите больше фото здесь.