На что идут супермодели 1990-х, чтобы оставаться в прежней форме

Тогда считалось, что модели старше 30 лет не могут сниматься в рекламных кампаниях и ходить по подиуму, однако супермодели 1990-х сломали этот стереотип. В 2021 году семь звездных девушек тех лет вошли в рейтинг 25 лучших моделей мира.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и другие модели по сей день участвуют в шоу на Неделях моды в Париже, Милане и Лондоне, а также снимаются для глянца и становятся лицами рекламных кампаний. Однако есть одно „но“: сегодня всем им, чтобы оставаться в прежней форме, приходится прилагать невероятные усилия. Woman рассказывает, на что идут звездные красавицы, чтобы выглядеть безупречно и оставаться на плаву.

Наоми Кэмпбелл

Наоми — 53 года. И пантера, как и раньше, находится в прекрасной форме. В 2020 году топ-модель призналась, что ест только один раз в день.

„Я только обедаю. Обед — это и мой ужин, потому что я действительно ем только один раз в день“, — сказала она в одном из своих интервью.

Однако это не значит, что звезда употребляет в этот один прием пищи все, что она пожелает. Наоми исключила из рациона мясо, молочные продукты и глютен.

„У нее дома есть свои продукты и блюда, но раз в день я готовлю для нее сытный ланч, очень полезный для здоровья“, — поделился Шон Джон, шеф-повар Кэмпбелл на протяжении уже 10 лет.

Шон также рассказал, что Наоми никогда не ест в самолете, поэтому он заранее готовит для нее, чтобы она могла взять еду с собой на борт.

По словам топ-модели, она легко может целый день не прикасаться к еде и пить только воду.

„Я ем, когда мне хочется, и не морю себя голодом. Если я хочу провести день без еды, я делаю это и пью только воду или сок“, — признавалась звезда.

Поддерживать фигуру в тонусе супермодели помогают тренировки — йога или пилатес. Наоми также ежедневно принимают ванну с солью и уксусом.

Кейт Мосс