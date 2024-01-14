На что идут супермодели 1990-х, чтобы оставаться в прежней форме(2)
Супермодели 1990-х — особое явление. Синди, Наоми, Кристи и другие красавицы принадлежали (да и принадлежат по сей день) к особой „касте“. Стройные, высокие, с роскошными волосами и аккуратными чертами лица — девушки были как на подбор
Тогда считалось, что модели старше 30 лет не могут сниматься в рекламных кампаниях и ходить по подиуму, однако супермодели 1990-х сломали этот стереотип. В 2021 году семь звездных девушек тех лет вошли в рейтинг 25 лучших моделей мира.
Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и другие модели по сей день участвуют в шоу на Неделях моды в Париже, Милане и Лондоне, а также снимаются для глянца и становятся лицами рекламных кампаний. Однако есть одно „но“: сегодня всем им, чтобы оставаться в прежней форме, приходится прилагать невероятные усилия. Woman рассказывает, на что идут звездные красавицы, чтобы выглядеть безупречно и оставаться на плаву.
Наоми Кэмпбелл
Наоми — 53 года. И пантера, как и раньше, находится в прекрасной форме. В 2020 году топ-модель призналась, что ест только один раз в день.
„Я только обедаю. Обед — это и мой ужин, потому что я действительно ем только один раз в день“, — сказала она в одном из своих интервью.
Однако это не значит, что звезда употребляет в этот один прием пищи все, что она пожелает. Наоми исключила из рациона мясо, молочные продукты и глютен.
„У нее дома есть свои продукты и блюда, но раз в день я готовлю для нее сытный ланч, очень полезный для здоровья“, — поделился Шон Джон, шеф-повар Кэмпбелл на протяжении уже 10 лет.
Шон также рассказал, что Наоми никогда не ест в самолете, поэтому он заранее готовит для нее, чтобы она могла взять еду с собой на борт.
По словам топ-модели, она легко может целый день не прикасаться к еде и пить только воду.
„Я ем, когда мне хочется, и не морю себя голодом. Если я хочу провести день без еды, я делаю это и пью только воду или сок“, — признавалась звезда.
Поддерживать фигуру в тонусе супермодели помогают тренировки — йога или пилатес. Наоми также ежедневно принимают ванну с солью и уксусом.
Кейт Мосс
На пике своей славы Кейт Мосс славилась не любовью к тренировкам и правильному питанию, а тем, что очень много тусовалась со всеми вытекающими последствиями. Алкоголь, сигареты и запрещенные вещества — все мы помним те снимки папарацци, которые чуть было не поставили крест на карьере супермодели. У англичанки даже было прозвище „танк“, которое появилось благодаря ее „таланту“ выпивать большое количество алкоголя в течение одного дня.
Но с возрастом все изменилось. Мосс почти 50 лет. В интервью она рассказывает, что начала тренироваться и после стольких лет ненависти к фитнесу наконец полюбила его.
„Я никогда не была кроликом в спортзале или кем-то в этом роде. Мне было плохо от этого, но теперь я начала тренироваться, и мне это нравится“, — сообщила Кейт Мосс The Guardian.
В том же интервью знаменитость отметила, что ходит в фитнес-зал каждый день, поэтому она быстро увидела результаты, которые вдохновили ее продолжить.
Если верить СМИ, Мосс превратила подвал своего дома в северном Лондоне в студию для йоги. Там также расположился хаммам. Три раза в неделю Кейт занимается с учителем йоги Надей Нараин — автором книги „Полюбить себя. Секреты заботы о душе и теле“.
Кейт также регулярно летает в турецкий Бодрум, чтобы пройти программу детокса в спа LifeCo. Программа предполагает исключение из рациона алкоголя, кофеина, сахара, мяса и молочных продуктов. При этом предусмотрены постоянные медитации и йога.
Еще один бьюти-лайфхак Кейт — умывание ледяной водой.
„Если я чувствую себя усталой, я наполняю миску с водой кубиками льда и кусочками огурца. Вы просто засовываете и высовываете голову на несколько минут и чувствуете себя свежим, как маргаритка“, — сказала она британскому Vogue.
Синди Кроуфорд
В начале 1990-х Синди заработала целое состояние на видеозаписях с ее тренировками. Сегодня 57-летняя модель по-прежнему дружна со спортом. Сначала Кроуфорд делает 20-минутное кардио, а потом приступает к силовым упражнениям.
„Иногда кардио — это прыжки на батуте, беговая дорожка, эллиптический тренажер или бег. У нас есть лестница, ведущая к пляжу из нашего дома. Я включаю аудиокнигу или музыку, пока бегаю по лестнице в течение 20 минут“, — делилась Кроуфорд.
Занимается Синди три раза в неделю. Кроме того, раз в неделю звезда ходит в поход со своей подругой и совмещает приятное с полезным.
В 2015 году в интервью журналу InStyle Синди разоткровенничалась и сказала, что после определенного возраста крема воздействуют на текстуру кожи, но для восстановления упругости необходимы инъекции витаминов, коллагена и ботокс.
50-летняя Хайди Клум однозначно даст фору многим молоденьким девушкам. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в ее соцсети, где она регулярно выставляет фото в бикини и даже топлес. Секрета тут два — правильное питание и спорт.
Хайди — поклонница интервального голодания. Супермодель ест три раза в день, и последний прием пищи у нее в 18:00. Клум всегда готовит еду дома — никаких доставок.
„Я думаю, что, если вы часто едите вне дома или заказываете еду, это может быть сложно совместить с правильным питанием. Вы просто не знаете точно, как это приготовлено“, — сказала она однажды.
Хайди ведет активный образ жизни. Однако из-за загруженного графика ей приходится придумывать, как и где потренироваться.
„Мне приходится творчески подходить к тому, где я занимаюсь спортом. Я прыгаю на батуте со своими детьми, или устраиваю ночные вечеринки после ужина, или мы берем наших собак на прогулку“, — делилась модель.
Во время пандемии Клум стала плавать в домашнем бассейне. Хайди также занимается кардио и интервальными тренировками, а еще йогой.