ФОТО | Дизайнер, чье платье покорило всех на Таллиннской неделе моды. В Старом городе прошла презентация Heartina

„Мне нравится все делать непринужденно. Мы просто получили удовольствие от вечера“, - на Таллиннскую неделю моды Зита пришла в качестве зрителя в сопровождении певицы IVI, которая была одета в шляпу с бахромой и платье со шлейфом от Heartina.

Экстравагантный образ не остался незамеченным как со стороны других гостей недели моды, так и со стороны СМИ. Дизайнер говорит, что это как раз то, чего она пытается добиться, создавая свою одежду - чтобы человек в ней входил в помещение, и все внимание было приковано только к нему: „Пусть лучше даже ненавидят мой лук, ведь что-то среднее мне не подходит!“

Почему же дизайнер пока не участвует в показах на неделе моды? „Мне хочется все делать в своем темпе. Может быть, я еще не доросла до своего показа“, - рассуждает Зита и добавляет, что даже рада этому, ведь обрушившаяся на неделю моды критика ее не коснулась.

Ранее бренд Heartina привлек внимание общественности, когда Зита обвинила другого эстонского дизайнера в плагиате дизайна ее платья. На данный момент состоялось уже два заседания по этому судебному делу.

„Это прецедент. В Эстонии еще не было таких дел. Как нам сказала судья, это очень сложно, и ей необходимо подумать“, - поделилась дизайнер. Если не будет задержек, то решение по ее судебному делу должно быть вынесено в начале мая.

При этом она отмечает, что у нее нет никакого негатива к ответчику - просто сложилась такая ситуация. Но если бы она так и не решилась пойти в суд, то ситуация бы съедала ее изнутри, поэтому она рада, что не промолчала. „Я готова к любому исходу - надо понимать, на что идешь. Даже если ничего не получится, то хотя бы мы узнаем, есть в Эстонии защита или нет“, - констатирует дизайнер Heartina.

В пятницу в бутике Hata Design в Старом городе прошла презентация новой коллекции Heartina. Зита говорит, что ее клиенты говорят, что давно ждали, когда же в Эстонии уже в продаже будут корсеты и блестки - все это есть в ее новой коллекции.