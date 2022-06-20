ФОТО | Как две капли воды? Эстонский дизайнер обвиняет коллегу в плагиате. Дело может дойти до суда(4)
Эстонский бренд Heartina в социальных сетях написал о том, что другой дизайнер полностью позаимствовал у бренда дизайн платья. Дизайнер, которого обвинили в плагиате, назвал схожесть просто совпадением.
„Я с глубоким уважением отношусь к нашим эстонским дизайнерам и считаю, что наше уникальное видение делает сферу моды богатой и разнообразной. Нужно учитывать то, как сложно разработать и воплотить в жизнь индивидуальный дизайн. Для меня лично, это результат упорной работы с самого детства и до сих пор. Требуется храбрость, чтобы выставить на всеобщее обозрение свой внутренний мир. Но есть вещи, которые я считаю не достойными и с которыми не буду мириться, например воровство чужих дизайнов и присвоение их себе“, - пишет Heartina в Instagram.
Дизайнер утверждает, что платье-пиджак с перьями на рукавах и подоле из жаккардовой ткани Heartina из летней коллекции 2021 года было скопировано и представлено в коллекции другого бренда на Таллиннской неделе моды весной 2022 года (на одной из гостей мероприятия - прим. ред.), а позже было напечатано в журнале Kroonika, а также разрекламировано в социальных сетях и на модных мероприятиях.
“Это возмутительно, и я считаю, что все должны знать, кто создал оригинал. Платья защищены как результат интеллектуальной деятельности, и я буду защищать свои работы в соответствие с законом“ - утверждает дизайнер и в качестве доказательства показывает видео создания платья, датированные весной 2021 года.
Дизайнер Heartina сообщила Delfi, что платье было скопировано в нескольких цветах, и адвокат уже отправил юридическую претензию второму дизайнеру. По словам адвоката, Закон об авторских правах дает право дизайнеру потребовать компенсацию материального и нематериального ущерба, прекращения незаконного использования дизайна и взыскания дохода, полученного от незаконного использования дизайна.
Дизайнер: такое поведение не соответсвует мои ценностям
Похожее платье появилось на одной гостье Tallinn Fashion Week весной 2022 года и принадлежит оно бренду Nora Isle Design. Дизайнер бренда Марианн Саар согласна, что у двух платьев есть много схожего, в этом сомнений нет. Тем не менее она утверждает, что это просто совпадение, а дизайнера Heartina она лично не знает и ознакомилась с ее творчеством только когда получила ссылку на Instagram в письме от Delfi.
„Мне кажется, что на таком маленьком рынке, как в Эстонии, ни один уважающий себя и своих клиентов дизайнер не станет копировать творчество другого дизайнера. Во-первых, это недостойно, во-вторых, такие вещи вскрываются. В данном случае это совпадение, которого в мире моды, видимо, невозможно избежать. Примеры того, когда в творчестве имеется сходство, есть как в Эстонии, так и глобально“, - констатирует Саар.
„Это можно объяснить тем, что дизайнеры черпают вдохновение из окружающей нас среды и поп-культуры. Платья-пиджаки и использование перьев являются трендом и вдохновили многих дизайнеров. Такие ситуации, когда у разных дизайнеров встречается похожие произведения, скорее всего, будут происходить и дальше“, - поясняет дизайнер бренда Nora Isle.
“Я искренне желаю удачи данному дизайнеру и мне жаль, что эта ситуация ее задела. Со своей стороны могу подтвердить, что я сознательно не воровала чьи-либо идеи - такое поведение не соответсвует мои ценностям. Я верю и надеюсь, что клиентов хватит для нас двоих“, - говорит Саар в заключение.