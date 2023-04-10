10.04.2023, 15:04
МОДНЫЙ СКАНДАЛ | „Пришло время избавиться от постсоветчины“. Таллиннская неделя моды под шквалом критики: досталось и дизайнерам, и гостям(9)
ФОТО: Delfi Meedia
Стиля и моды нет? После окончания весенней Таллиннской недели моды лавина критики накрыла как дизайнеров и организаторов, так и гостей модного мероприятия. Что же не так с нашей неделей моды? Чем именно недовольны светочи эстонской модной сферы и что они хотят исправить?
Ящик Пандоры открыл стилист Женя Фокин, написавший в первый день Tallinn Fashion Week у себя в Instagram: „В Таллинне должно было пройти какое-то модное мероприятие. Упс, только стиля и моды-то нет“. Позже он открыто раскритиковал организаторов недели моды за то, что те устроили из главного модного мероприятия Эстонии семейный бизнес.