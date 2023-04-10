Мода и стиль
10.04.2023, 15:04

МОДНЫЙ СКАНДАЛ | „Пришло время избавиться от постсоветчины“. Таллиннская неделя моды под шквалом критики: досталось и дизайнерам, и гостям

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Эстонские модельеры
Эстонские модельеры
ФОТО: Delfi Meedia

Стиля и моды нет? После окончания весенней Таллиннской недели моды лавина критики накрыла как дизайнеров и организаторов, так и гостей модного мероприятия. Что же не так с нашей неделей моды? Чем именно недовольны светочи эстонской модной сферы и что они хотят исправить?

Ящик Пандоры открыл стилист Женя Фокин, написавший в первый день Tallinn Fashion Week у себя в Instagram: „В Таллинне должно было пройти какое-то модное мероприятие. Упс, только стиля и моды-то нет“. Позже он открыто раскритиковал организаторов недели моды за то, что те устроили из главного модного мероприятия Эстонии семейный бизнес.

Затем стилист и дизайнер Каролин Куузик пожаловалась в Instagram, что на неделе моды собирается все больше людей, которые не испытывают ни малейшего интереса к моде, а просто пришли себя показать. „В обычной жизни я не хожу и не анализирую других людей, мол, кто стильный, а кто нет. Но я еще никогда не была в одном помещении с таким количеством вопиюще нестильных людей“, - высказалась она после показов первого дня.

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