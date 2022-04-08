ВИДЕО | Плагиат или порыв вдохновения? Эстонский дизайнер рассказала, почему ее коллекции так сильно похожи на одежду от Christian Dior

“Да, Dior и Chanel являются для меня большим источником вдохновения, особенно Dior 50-х годов с приталенным кроем”, — сказала Таммеорг, хотя ее платья с расшитым узорами с созвездиями, сердечками, солнцами и месяцами из новой коллекции точь в точь похожи на образы Dior от 2017 года.

Цены на расшитые юбки от Mammu Couture начинаются от 360 евро, что, конечно же, намного дешевле, чем в бутиках Dior. Сама Таммеорг, кстати, вышла на поклон после показа в ремне с крупной бляшкой Christina Dior.

Стоит отметить, что Mammu Couture не впервые выпускает коллекции, сильно вдохновленные Dior от 2017 года, а также показывал свои версии культовых платьев “Юнона” и “Венера”. Последние как раз были созданы Кристианом Диором в 1949 году.