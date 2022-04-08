ВИДЕО | Плагиат или порыв вдохновения? Эстонский дизайнер рассказала, почему ее коллекции так сильно похожи на одежду от Christian Dior
Первый день весенней Таллиннскоц недели моды завершил показ Mammu Couture, образы на котором уж очень были похожи на коллекцию Christian Dior от 2017 года. Дизайнер бренда Мария Таммеорг прокомментировала журналу Anne&Stiil схожесть своей одежды с творчеством великого французского модного дома.
“Да, Dior и Chanel являются для меня большим источником вдохновения, особенно Dior 50-х годов с приталенным кроем”, — сказала Таммеорг, хотя ее платья с расшитым узорами с созвездиями, сердечками, солнцами и месяцами из новой коллекции точь в точь похожи на образы Dior от 2017 года.
Цены на расшитые юбки от Mammu Couture начинаются от 360 евро, что, конечно же, намного дешевле, чем в бутиках Dior. Сама Таммеорг, кстати, вышла на поклон после показа в ремне с крупной бляшкой Christina Dior.
Стоит отметить, что Mammu Couture не впервые выпускает коллекции, сильно вдохновленные Dior от 2017 года, а также показывал свои версии культовых платьев “Юнона” и “Венера”. Последние как раз были созданы Кристианом Диором в 1949 году.