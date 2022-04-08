ФОТО: Erlend Štaub, Kiur Kaasik
Мода и стиль
08.04.2022, 15:41

ФОТО | Плагиат на Dior, поддержка Украины и ходячие кучи одежды. Как прошел первый день Таллиннской недели моды

 
смотрите фото стильных гостей!

В четверг в Котле культуры стартовала весення Таллиннская неделя моды. Как и принято, шоу началось с замысловатого перформанса, в котором поучаствовали и пришедшая на показы публика. Смотрите, чем запомнился первый день Tallinn Fashion Week и что надели в этот раз гости мероприятия!

Андрей Данило
Андрей Данило andrei.danilo@delfi.ee

Молодые дизайнеры Карл Йоонас Аламаа, Лизетте Сивард и Андреас Кюбар объединились под общим название ONLY BASIC и показали на подиуме не просто показ одежды, а настоящее шоу. Целью перформанса было перевернуть концепцию модного показа с ног на голову и подвергнуть сомнению ценности модной индустрии.

В основу показа легла цитата легенды мира моды — покойного Карла Лагерфельда: “Спортивные штаны — признак поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над собственной жизнью”.

Дизайнеры взяли серые спортивные костюмы и превратили их в совершенно немыслимые творения, похожие на ходячие кучи одежды — будто бы тот самы стул в вашей квартире, куда вы скидываете всю свою одежду, вдруг ожил и решил пройтись по подиуму.

На сцену вышли три модели, которые снимали публику на мобильные телефоны, а видео с них транслировалось на экраны в зале. Дополняла все это пара танцоров, которые исполняли эстонские народные танцы… под электронную музыку. В итоге зрители показа тоже стали частью его, так как модели прошлись по всему залу и тщательно засняли публику, оставшуюся крайне довольной подобным вниманием.

Only Basic Tallinn Fashion Weekil 07.04.2022


Далее последовал показ Althea от дизайнера Теа Пилвет-Мартинсон, который, если честно, ничем особенно не запомнился. Если публика в первых рядах просто смотрит показ, не снимая на телефон, то это плохой знак — значит, коллекция не заинтересовала. Впрочем, смотрите сами.

Althea by Thea Pilvet-Martinson Tallinn Fashion Weekil 07.04.2022

Кстати, в этот раз на неделе моды традиционная музыкальная отбивка, знаменующая начало и конец показа была заменена на песню “Стефанiя” украинской группы Kalush Orchestra, которая будет представлять Украины на “Евровидении” в этом году. Вот такая небольшая поддержка украинскому народу со стороны организаторов мероприятия.

Были небольшие жесты в поддержку Украины и в показах дизайнеров. Например, желто-синие образы были в коллекции Donna Nordica. И если показ начался с образов из ужасной аляпистой ткани, похожей на клеенку на дачной кухне вашей бабушки (бедным зрителям их еще зачем-то показали по два раза), то затем в коллекции “Летняя ночь” появились и более элегантные и стильные образы из струящейся ткани в оттенках металлик. Нельзя не отметить и использование на показе моделей более старшего возраста — ведь женщины прекрасны в любом возрасте!

Donna Nordica Tallinn Fashion Weekil 07.04.2022


Коллекцию Perit Muuga по стилю можно разделить надвое — образы, вдохновленные традиционными азиатскими костюмами, и образы в ретро-стиле диско. Причем последние более удачны чем первые: хотя карманы в форме оригами из ткани довольно красивый элемент, но в общем образы в азиатском стиле смотрелись безвкусно и, к сожалению, дешево, несмотря на использование тканей очень интересных принтов. Зато часть в стиле диско удалась намного больше! В такой одежде — и сразу на танцпол, зажигать в Sveta Baar или других злачных местах столицы. P.S. В этой коллекции также были образы с поддержкой Украины.

Perit Muuga Tallinn Fashion Weekil 07.04.2022


Впервые на Таллиннской неделе моды приняла участие дизайнер Сирет Эско со своим брендом Siret Design, показав довольно сильный дебют. Одежда бренда поистине может считаться кутюрной, потому что пиджаки и платья вручную расшиты бусинами. Черные бусины на черном и белые на белом выглядят очень стильно. Единственное, с такими образами уж точно не нужно надевать столько украшений, сколько стилист водрузил на моделей — вышивка и так достаточно блестящая, а в тандеме с кучей золотых серег и подвесок любая девушка будет выглядет, как сорока.

Siret Design Tallinn Fashion Weekil 07.04.2022

И переходим к главному виновнику, но не торжества, а плагиата! Показы первого дня завершила коллекция от Mammu Couture. Дизайнер Мария Таммеорг уж очень любит модный дом Christian Dior и уже не в одной коллекции обильно черпает вдохновение в кутюрных образах от модного дома, при этом чуть ли не копируя их полностью. (Таммеорг даже на поклон вышла в ремне с большой бляшкой Dior - мол, если вы еще не поняли, тот вот откуда я все это копирую, то есть вот откуда я беру идеи). Тем не менее нужно признать, что работы Таммеорг, несмотря на налет плагиата, выглядят очень утонченно и женственно, а также, несомненно, дорого.

Mammu Couture Tallinn Fashion Weekil 07.04.2022

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