ФОТО | Плагиат на Dior, поддержка Украины и ходячие кучи одежды. Как прошел первый день Таллиннской недели моды

Молодые дизайнеры Карл Йоонас Аламаа, Лизетте Сивард и Андреас Кюбар объединились под общим название ONLY BASIC и показали на подиуме не просто показ одежды, а настоящее шоу. Целью перформанса было перевернуть концепцию модного показа с ног на голову и подвергнуть сомнению ценности модной индустрии.

В основу показа легла цитата легенды мира моды — покойного Карла Лагерфельда: “Спортивные штаны — признак поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над собственной жизнью”.

Дизайнеры взяли серые спортивные костюмы и превратили их в совершенно немыслимые творения, похожие на ходячие кучи одежды — будто бы тот самы стул в вашей квартире, куда вы скидываете всю свою одежду, вдруг ожил и решил пройтись по подиуму.

На сцену вышли три модели, которые снимали публику на мобильные телефоны, а видео с них транслировалось на экраны в зале. Дополняла все это пара танцоров, которые исполняли эстонские народные танцы… под электронную музыку. В итоге зрители показа тоже стали частью его, так как модели прошлись по всему залу и тщательно засняли публику, оставшуюся крайне довольной подобным вниманием.



Далее последовал показ Althea от дизайнера Теа Пилвет-Мартинсон, который, если честно, ничем особенно не запомнился. Если публика в первых рядах просто смотрит показ, не снимая на телефон, то это плохой знак — значит, коллекция не заинтересовала. Впрочем, смотрите сами.

Кстати, в этот раз на неделе моды традиционная музыкальная отбивка, знаменующая начало и конец показа была заменена на песню “Стефанiя” украинской группы Kalush Orchestra, которая будет представлять Украины на “Евровидении” в этом году. Вот такая небольшая поддержка украинскому народу со стороны организаторов мероприятия.