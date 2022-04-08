ФОТО | Плагиат на Dior, поддержка Украины и ходячие кучи одежды. Как прошел первый день Таллиннской недели моды

В четверг в Котле культуры стартовала весення Таллиннская неделя моды. Как и принято, шоу началось с замысловатого перформанса, в котором поучаствовали и пришедшая на показы публика. Смотрите, чем запомнился первый день Tallinn Fashion Week и что надели в этот раз гости мероприятия!
Молодые дизайнеры Карл Йоонас Аламаа, Лизетте Сивард и Андреас Кюбар объединились под общим название ONLY BASIC и показали на подиуме не просто показ одежды, а настоящее шоу. Целью перформанса было перевернуть концепцию модного показа с ног на голову и подвергнуть сомнению ценности модной индустрии.
В основу показа легла цитата легенды мира моды — покойного Карла Лагерфельда: “Спортивные штаны — признак поражения. Если вы приобрели их, значит, вы окончательно потеряли контроль над собственной жизнью”.
Дизайнеры взяли серые спортивные костюмы и превратили их в совершенно немыслимые творения, похожие на ходячие кучи одежды — будто бы тот самы стул в вашей квартире, куда вы скидываете всю свою одежду, вдруг ожил и решил пройтись по подиуму.
На сцену вышли три модели, которые снимали публику на мобильные телефоны, а видео с них транслировалось на экраны в зале. Дополняла все это пара танцоров, которые исполняли эстонские народные танцы… под электронную музыку. В итоге зрители показа тоже стали частью его, так как модели прошлись по всему залу и тщательно засняли публику, оставшуюся крайне довольной подобным вниманием.
Далее последовал показ Althea от дизайнера Теа Пилвет-Мартинсон, который, если честно, ничем особенно не запомнился. Если публика в первых рядах просто смотрит показ, не снимая на телефон, то это плохой знак — значит, коллекция не заинтересовала. Впрочем, смотрите сами.
Кстати, в этот раз на неделе моды традиционная музыкальная отбивка, знаменующая начало и конец показа была заменена на песню “Стефанiя” украинской группы Kalush Orchestra, которая будет представлять Украины на “Евровидении” в этом году. Вот такая небольшая поддержка украинскому народу со стороны организаторов мероприятия.
Были небольшие жесты в поддержку Украины и в показах дизайнеров. Например, желто-синие образы были в коллекции Donna Nordica. И если показ начался с образов из ужасной аляпистой ткани, похожей на клеенку на дачной кухне вашей бабушки (бедным зрителям их еще зачем-то показали по два раза), то затем в коллекции “Летняя ночь” появились и более элегантные и стильные образы из струящейся ткани в оттенках металлик. Нельзя не отметить и использование на показе моделей более старшего возраста — ведь женщины прекрасны в любом возрасте!
Коллекцию Perit Muuga по стилю можно разделить надвое — образы, вдохновленные традиционными азиатскими костюмами, и образы в ретро-стиле диско. Причем последние более удачны чем первые: хотя карманы в форме оригами из ткани довольно красивый элемент, но в общем образы в азиатском стиле смотрелись безвкусно и, к сожалению, дешево, несмотря на использование тканей очень интересных принтов. Зато часть в стиле диско удалась намного больше! В такой одежде — и сразу на танцпол, зажигать в Sveta Baar или других злачных местах столицы. P.S. В этой коллекции также были образы с поддержкой Украины.
Впервые на Таллиннской неделе моды приняла участие дизайнер Сирет Эско со своим брендом Siret Design, показав довольно сильный дебют. Одежда бренда поистине может считаться кутюрной, потому что пиджаки и платья вручную расшиты бусинами. Черные бусины на черном и белые на белом выглядят очень стильно. Единственное, с такими образами уж точно не нужно надевать столько украшений, сколько стилист водрузил на моделей — вышивка и так достаточно блестящая, а в тандеме с кучей золотых серег и подвесок любая девушка будет выглядет, как сорока.
И переходим к главному виновнику, но не торжества, а плагиата! Показы первого дня завершила коллекция от Mammu Couture. Дизайнер Мария Таммеорг уж очень любит модный дом Christian Dior и уже не в одной коллекции обильно черпает вдохновение в кутюрных образах от модного дома, при этом чуть ли не копируя их полностью. (Таммеорг даже на поклон вышла в ремне с большой бляшкой Dior - мол, если вы еще не поняли, тот вот откуда я все это копирую, то есть вот откуда я беру идеи). Тем не менее нужно признать, что работы Таммеорг, несмотря на налет плагиата, выглядят очень утонченно и женственно, а также, несомненно, дорого.
Смотрите также фото модных гостей первого дня Tallinn Fashion Week!