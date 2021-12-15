Эстонский гинеколог Константин Ридный: “Такого понятия как старородящая женщина не существует. Это пережитки Советского Союза”
По словам Константина Ридного, фертильный возраст имеет абсолютно четкое определение Всемирной организации здравоохранения — это промежуток с 15 до 49 лет. “И я в очередной раз хочу сказать, что такого понятия как старородящая женщина не существует. Это давние пережитки Советского Союза. Раньше после 25 лет, да, было такое понятие “первичная старородящая”. Сейчас таких понятий нет, — отметил доктор. — И ни в коем случае в современной медицине не допускаются такие вещи как навешивание ярлыков. Существует такое понятие как открытое консультирование — нужно объяснить беременной, с какими проблемами она может столкнуться — вот и все”.
Отвечая на вопрос ведущих об оптимальном возрасте для родов, Константин Ридный напомнил, что оптимальный возраст для родов первого ребенка — до 35 лет. Гинеколог объяснил это тем, что с возрастом повышается риск хромосомных аномалий — прежде всего синдрома Дауна, который эффективно обнаруживается на ранних стадиях беременности.
“Все более серьезные заболевания — такие, как микроделеционные синдромы, аутизм, генетические заболевания — они не связаны с возрастом вообще, и абсолютно у любой женщины, независимо от ее возраста, существует приблизительно четырехпроцентный риск, что родится ребенок с каким-то наследуемым заболеванием. Но это природа — против природы мы не можем пойти”, — подчеркнул Константин Ридный.
Полностью выпуск передачи “Своя правда” “Ой, мамочки!” можно посмотреть в записи: