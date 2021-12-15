Эстонский гинеколог Константин Ридный: “Такого понятия как старородящая женщина не существует. Это пережитки Советского Союза”

По словам Константина Ридного, фертильный возраст имеет абсолютно четкое определение Всемирной организации здравоохранения — это промежуток с 15 до 49 лет. “И я в очередной раз хочу сказать, что такого понятия как старородящая женщина не существует. Это давние пережитки Советского Союза. Раньше после 25 лет, да, было такое понятие “первичная старородящая”. Сейчас таких понятий нет, — отметил доктор. — И ни в коем случае в современной медицине не допускаются такие вещи как навешивание ярлыков. Существует такое понятие как открытое консультирование — нужно объяснить беременной, с какими проблемами она может столкнуться — вот и все”.