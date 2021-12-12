ФОТО | Эстонский модельер и дизайнер Диана Денисова — о главном цвете 2022 года от Pantone
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге "Стильное заявление" на RusDelfi рассказывает о главном цвете 2022 года, который совсем недавно выбрал институт цвета Pantone.
Вице-президент Института цвета "Пантон" Лори Прессман объясняет выбор компании так: “Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ”.
Сами создатели называют новый цвет “динамичным синим с живительным фиолетово-красным оттенком, который сочетает в себе верность и постоянство синего с энергией и возбуждением красного”. Мне нравится такое определение. Но для меня этот цвет, скорее, один из оттенков любимого фиолетового.
Фиолетовый — самый необычный цвет. Он получается при смешении активного красного и спокойного синего. Выходит, те, кто любит фиолетовый и его оттенки, готовы пойти на компромисс? Неплохое качество.
Фиолетовый — самый таинственный и загадочный из всех цветов. Вместе с фиолетовым в нашу повседневную жизнь проникает волшебство. Не случайно же мантии многих волшебников окрашены именно в такие оттенки. А еще — это цвет творчества.
И я заметила, что любовь к фиолетовому появляется с годами. Фиолетовый — цвет зрелой красоты.
Во всяком случае, если нам в предстоящем году будет слегка “фиолетово”, то, глядишь, и пережить это смутное время будет легче. Я очень на это надеюсь.
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий “Стильное заявление” для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога “Стильное заявление” можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
Как носить оттенки фиолетового?
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