ФОТО | Эстонский модельер и дизайнер Диана Денисова — о главном цвете 2022 года от Pantone

Ура! Я готова к новому сезону! Да-да, я понимаю, что тон моего костюмчика на фотографии несколько отличается от цвета Very Peri, предложенного "Пантоном". Но меня радует, что главный цвет следующего года попадает в палитру моих любимых цветов и их оттенков.

Вице-президент Института цвета "Пантон" Лори Прессман объясняет выбор компании так: “Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ”.

Сами создатели называют новый цвет “динамичным синим с живительным фиолетово-красным оттенком, который сочетает в себе верность и постоянство синего с энергией и возбуждением красного”. Мне нравится такое определение. Но для меня этот цвет, скорее, один из оттенков любимого фиолетового.

Фиолетовый — самый необычный цвет. Он получается при смешении активного красного и спокойного синего. Выходит, те, кто любит фиолетовый и его оттенки, готовы пойти на компромисс? Неплохое качество.

Фиолетовый — самый таинственный и загадочный из всех цветов. Вместе с фиолетовым в нашу повседневную жизнь проникает волшебство. Не случайно же мантии многих волшебников окрашены именно в такие оттенки. А еще — это цвет творчества.

Я, пожалуй, не знаю людей абсолютно равнодушных к фиолетовому. Некоторые мои друзья вообще готовы одеться в фиолетовый с головы до ног. Так что, я думаю, выбор "Пантона" порадует многих.

И я заметила, что любовь к фиолетовому появляется с годами. Фиолетовый — цвет зрелой красоты.