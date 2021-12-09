Институт Pantone выбрал главный цвет 2022 года

Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, сообщается в четверг на сайте организации.

“Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17−3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность”, — приводятся в сообщении слова исполнительного директора института Леатрис Эйсман.

В Pantone отметили, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому. “С развитием игровых трендов, растущей популярностью метавселенной и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Pantone 17−3938 Very Peri иллюстрирует то, как <…> цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в реальном и наоборот”, — указано в пресс-релизе.

Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года. В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года — глубокий серый Pantone 17−5104 Ultimate Gray и яркий желтый Pantone 13−0647 Illuminating.

Институт Pantone не является законодателем мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2022 года. По мнению многих специалистов, он является самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.