ФОТО | Участница шоу “Холостяк” из Эстонии вышла на подиум в рамках показа местного дизайнера

После участия в шоу "Холостяк" жизнь Алисы Грабовой стала многим интересна, и теперь у нее более 200 тысяч подписчиков в Инстаграме , с которыми она делится мыслями, фотографиями, и показывает, как проводит свои дни.

По словам Алисы, после такой известности, она не замечала никаких негативных комментариев в ее сторону: "Мне помогло чувство внутренней гармонии, и поэтому как-то мне так повезло, что я обращала внимание только на позитивные комментарии, мне было очень приятно, очень вдохновляли новые люди и новые лица, было очень много комплиментов. Наверное, ангелы-хранители оберегали меня от негативных комментариев, поэтому я их не видела и не читала".