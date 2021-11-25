ФОТО | Эстонский дизайнер Тийна Талумеэс представила новую коллекцию „Army of Love“ в Эстонском военном музее

В новой коллекции искусно объединены армейская строгость и свойственная Тийне Талумеэс женственная мягкость. Приятно радуют глаз не только свежие сочетания цветов, но и заметные детали в виде крупных пуговиц.

Многослойные комплекты позволяют себя комфортно чувствовать в эстонском климате. “Военная форма всегда меня волновала. Настало время создать коллекцию, вдохновленную армейской одеждой, и связать ее с столь необходимой на данный момент темой всемогущей любви, спасающей мир. Так родилась концепция коллекции “Армия любви”, — рассказывает дизайнер.

Особое место в коллекции занимают аксессуары. Броши и серьги в форме сердечек, которые символизируют признание, — помимо всего прочего, хорошая идея подарка на предстоящие праздники.

Флагманский цвет коллекции — армейский зеленый, который выгодно сочетается с фиолетовым, небесно-голубым и золотым. Ткани с камуфляжным рисунком, созданные специально для коллекции, произведены и окрашены в Италии. В коллекции дизайнер использовала много шерсти, а также шифоновый креп, трикотаж и букле. Люксовые платья изготавлены из шелкового жаккарда, не забыла дизайнер и о практичных повседневных материалах — таких как джинсовая ткань и трикотажная вискоза.

Познакомьтесь с новой коллекцией:

Еще больше фото и видео с показа новой коллекции Тийны Талумеэс смотрите на сайте журнала Anne & Stiil ПО ССЫЛКЕ.



