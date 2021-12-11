Ученые нашли простой способ облегчить токсикоз беременных

Исследователи обнаружили, что пробиотики значительно улучшают состояние при тошноте и рвоте у беременных.

Их можно принимать в виде добавок или употреблять продукты с их высоким содержанием - йогурты, кефир, квашеную капусту, корейское блюдо из квашеных овощей кимчи, ферментированный продукт из соевых бобов под названием темпе.

Во время беременности повышается уровень некоторых гормонов - эстрогена и прогестерона. Гормональные изменения в организме отражаются на микробиоме кишечника. Все это зачастую сопровождается тошнотой и рвотой.

Специалисты изучали влияние пробиотиков в течение 16 дней. 32 участницы исследования принимали капсулы с пробиотиками дважды в день в течение шести дней. В каждой капсуле было около 10 миллиардов живых бактерий Lactobacillus. Затем они делали перерыв на дня и повторяли курс снова.

Участницам исследования стало значительно лучше после приема пробиотиков. Случаи рвоты сократились на 33 процента. Количество часов, когда женщины испытывали тошноту, уменьшилось на 16 процентов.

Беременные отмечали, что у них улучшился аппетит, они стали меньше уставать и страдать от запора, чем до терапии.

Глава исследования Альберт Лю отметил, что наблюдал положительный эффект от пробиотиков при рвоте беременных в течение нескольких лет. И он рад, что его ожидания подтвердились.





Есть три степени рвоты беременных, также называемой hyperemesis gravidarum, от легкой до тяжелой. Иногда патологическое состояние может привести к серьезным осложнениям - обезвоживанию и сильной потере веса, что влечет за собой госпитализацию.