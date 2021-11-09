09.11.2021, 16:45
Женщинам разрешили играть в пляжный гандбол в шортах. Раньше спортсменки должны были выступать в бикини(9)
imago images/Xinhua/Scanpix
Международная федерация гандбола (IHF) без официального заявления отменила правило об обязательном ношении бикини женщинам при игре в пляжный гандбол, пишет Sports.ru.
В октябре на сайте IHF были опубликованы обновленные правила, которые больше не обязывают женщин играть в бикини и укороченных топах.
Теперь спортсменки могут выступать в велосипедных шортах с плотной посадкой и майках.
В июле гандболистки сборной Норвегии вышли на матч чемпионата Европы в шортах. Так спортсменки призвали обратить внимание на проблему сексизма, однако после игры команду оштрафовали на 1500 евро.
После этого в социальных сетях началась волна протестов, а активистка Талита Стоун, выступающая за права женщин, создала петицию, в которой призвала покончить с сексуальной объективацией женщин в спорте. Ее поддержали более 60 000 человек.