Гандболисткам запретили выступать в шортах вместо бикини — девушки пожаловались на дискриминацию(6)
Женской команде Норвегии по пляжному гандболу запретили выступать в шортах вместо бикини на чемпионате Европы. Об этом сообщает Verdens Gang. Европейская федерация гандбола пригрозила команде дисквалификацией за отказ от выступления в бикини. При этом спортсменки давно настаивают на отмене дресс-кода и требуют разрешить им носить шорты: по мнению гандболисток, бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность.
Норвежскую команду также поддержала Валери Николя, менеджерка сборной Франции. “Мы теряем игроков из-за проблем с формой, — заявила она. — Это вид спорта, в котором много движений. Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия”.
Позднее норвежские гандболистки демонстративно выступили в шортах в матче со сборной Испании — за это Европейская федерация гандбола грозит команде штрафом.