Гандболисткам запретили выступать в шортах вместо бикини — девушки пожаловались на дискриминацию

Женской команде Норвегии по пляжному гандболу запретили выступать в шортах вместо бикини на чемпионате Европы. Об этом сообщает Verdens Gang. Европейская федерация гандбола пригрозила команде дисквалификацией за отказ от выступления в бикини. При этом спортсменки давно настаивают на отмене дресс-кода и требуют разрешить им носить шорты: по мнению гандболисток, бикини крайне неудобны во время менструации, а также чрезмерно сексуализируют внешность.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM — Tradia (@amalieskram) July 15, 2021

Норвежскую команду также поддержала Валери Николя, менеджерка сборной Франции. “Мы теряем игроков из-за проблем с формой, — заявила она. — Это вид спорта, в котором много движений. Также не стоит забывать про дискомфорт, связанный с менструацией. Если ничего не изменится до следующего чемпионата, я буду настаивать на том, чтобы спортсменки одевались так, как им удобно, невзирая на последствия”.

Позднее норвежские гандболистки демонстративно выступили в шортах в матче со сборной Испании — за это Европейская федерация гандбола грозит команде штрафом.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM — Tradia (@amalieskram) July 15, 2021