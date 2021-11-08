ФОТО | "Жаль, что они так быстро растут". Сын премьер-министра Каи Каллас отметил первый юбилей

“В этот день 10 лет назад я стала мамой. Это время пролетело невероятно быстро, и из радостного малыша вырос настоящий деловой молодой человек. Немного жаль, что они так быстро растут”, — написала Кая Каллас.

По сообщениям прессы, в 2006 году у Кайи были непродолжительные отношения с Эмилем Оя, участником ансамбля Meie Mees. Однако в 2010 году сердце Каи завоевал бывший тогда министром финансов и председателем партии Res Publica Таави Вескимяги. Отношения пары развивались стремительно. В 2011 году они купили дом в Нымме, и в ноябре того же года у них родился сын Стен. Однако в 2014 году Кая и Таави объявили в Твиттере, что решили расстаться. Осенью того же года у Каи начался четырехлетний срок в качестве депутата Европейского парламента, и она в одиночку воспитывала двухлетнего сына.

Чтобы совместить воспитание сына и обязанности представителя Эстонии в Европарламенте, требовались хорошие навыки планирования и целеустремленность. В то время Каю очень поддерживали родители Кристи и Сийм, которые помогали ей заботиться о маленьком Стене в Брюсселе или Страсбурге.

В мае 2016 года подруга Кайи познакомила ее с инвестиционным банкиром Арво Халликом (43). “Подруга сказала мне: знаешь, у Арво такая зрелая мужественность, и у тебя — зрелая женственность, вы бы подошли друг другу”, — вспоминала Кая о начале своей самой большой истории любви в интервью журналу Eesti Naine в 2016 году. Арво к тому времени уже третий год был один и воспитывал двоих детей от предыдущего брака.

“C самого начала, с самого первого момента я поняла, что она была права. С ним было так легко, не нужно было притворяться кем-то другим, и у меня сразу же возникло ощущение, что мы могли бы пожениться”, — признается Кая.

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