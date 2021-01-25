ФОТО | Счастливое советское детство, политические разочарования и большая любовь. Кто она — Кая Каллас?

Безоблачное детство



В своем блоге Кая вспоминала, что, несмотря на трудности, у нее было очень хорошее детство, которое она провела еще в Советской Эстонии. “Было время, когда в магазине было мало еды. Было время, когда приходилось по два часа стоять в очереди, чтобы попасть в магазин, где к тому моменту, оказывается, все уже закончилось. В магазинах не было одежды и обуви. В этом плане проблемы у нас действительно были, особенно по сравнению с сегодняшним днем”, — написала Кая. “У меня была любящая семья, хорошие друзья и одноклассники. Летом мы с братом отправлялись к дедушке и бабушке в Вильянди, где весь день проводили на природе. В каком-то смысле мое детство было длиннее, чем у сегодняшних детей”.

Позже, когда повились финансовые возможности и открылись границы, семья много путешествовала. Как любителям спорта Калласам больше всего нравился лыжный отдых, в такие поездки они продолжали отправляться даже тогда, когда дети выросли. Первое воспоминание Каи о себе — как раз из путешествия, когда ей было всего два года: “Мы с мамой и папой поехали на Черное море, и по дороге заехали в Москву, на Красную площадь. Я хорошо помню, как мы туда ехали и как это все было”.

У Каи с родителями всегда были доверительные отношения.

У Каи всегда были доверительные отношения с родителями. Если они о чем-то договаривались, то эти договоренности соблюдались. “Я никогда не относилась к тем подросткам, которые думают, что их родители глупые”, — говорит Кая в интервью. Конечно, было место и спорам, особенно в подростковом возрасте, но, по словам Каи, примерно в 14 лет она поняла, что маму действительно стоит слушать, потому что она права. И хотя Кая уже в школе принимала важные решения насчет своей жизни самостоятельно, она всегда знала, что семья — это самый важный тыл: “Что бы ни случилось, они любят меня, несмотря ни на что. Так всегда было в нашей семье”.