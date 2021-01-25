ФОТО | Счастливое советское детство, политические разочарования и большая любовь. Кто она — Кая Каллас?(2)
Безоблачное детство
В своем блоге Кая вспоминала, что, несмотря на трудности, у нее было очень хорошее детство, которое она провела еще в Советской Эстонии. “Было время, когда в магазине было мало еды. Было время, когда приходилось по два часа стоять в очереди, чтобы попасть в магазин, где к тому моменту, оказывается, все уже закончилось. В магазинах не было одежды и обуви. В этом плане проблемы у нас действительно были, особенно по сравнению с сегодняшним днем”, — написала Кая. “У меня была любящая семья, хорошие друзья и одноклассники. Летом мы с братом отправлялись к дедушке и бабушке в Вильянди, где весь день проводили на природе. В каком-то смысле мое детство было длиннее, чем у сегодняшних детей”.
Позже, когда повились финансовые возможности и открылись границы, семья много путешествовала. Как любителям спорта Калласам больше всего нравился лыжный отдых, в такие поездки они продолжали отправляться даже тогда, когда дети выросли. Первое воспоминание Каи о себе — как раз из путешествия, когда ей было всего два года: “Мы с мамой и папой поехали на Черное море, и по дороге заехали в Москву, на Красную площадь. Я хорошо помню, как мы туда ехали и как это все было”.
У Каи всегда были доверительные отношения с родителями. Если они о чем-то договаривались, то эти договоренности соблюдались. “Я никогда не относилась к тем подросткам, которые думают, что их родители глупые”, — говорит Кая в интервью. Конечно, было место и спорам, особенно в подростковом возрасте, но, по словам Каи, примерно в 14 лет она поняла, что маму действительно стоит слушать, потому что она права. И хотя Кая уже в школе принимала важные решения насчет своей жизни самостоятельно, она всегда знала, что семья — это самый важный тыл: “Что бы ни случилось, они любят меня, несмотря ни на что. Так всегда было в нашей семье”.
Кая много лет танцевала в ансамбле народного танца “Сылеке” (Sõleke), где ее партнером был Мартин Кала, впоследствии колумнист и политический обозреватель, которого не стало конце прошлого года. В качестве участницы ансамбля Кае в детстве удалось побывать в Советском Союзе. Одной из самых запоминающихся стала поездка в 10 лет в Москву, где она провела целый месяц — там “Сылеке“ должен был выступать во Дворце съездов в годовщину Октябрьской революции.
Так получилось, что почти неделю Кая жила в номере гостиницы “Россия” одна, потому что продемонстрировала свой характер и попала в неприятности.
“Для меня это не было наказанием — у меня в комнате была ванная и холодильник, где остальные хранили мороженое. Мне это очень понравилось”, — рассказала Кая в передаче “Käbi ei kuku…”. По словам Каи, когда ей сказали погладить рубашку партнера, дала о себе знать ее феминистская сторона. “Я спросила руководителя, почему девочки должны гладить рубашки мальчикам, но мальчики не должны ничего делать для девочек? Так не пойдет! Я отказалась делать это бесплатно и попросила своего партнера принести мне взамен три банана”.
Когда Сийм Каллас с единомышленниками создал Партию реформ, Кае было 17 лет. Однако в то время она не думала о политической карьере и хотела выбрать совершенно иную сферу жизни, чем ее родные.
“Мама была врачом, отец занимался политикой, брат — экономикой. У нас в семье не было адвоката, и в этом меня не стали бы сравнивать с другими”, — сказала однажды Кая в интервью Õhtuleht. Кроме того, Кая призналась, что груз родительской славы и стал той самой “пружиной”, которая заставляла ее активно действовать и стремиться к собственным достижениям.
“Всю жизнь меня подталкивали к тому, чтобы я доказала, что чего-то стою сама по себе. Почему в Эстонии так сложно понять, что женщина может чего-то добиться сама? Думать, что успех каждой женщины заключается в мужчине, будь то отец, брат или муж — это несправедливо и оскорбительно по отношению к женщинам”, — сказала Кая в интервью Õhtuleht.
Личная жизнь
Прежде чем Кая Каллас обрела свою тихую семейную гавань, ее личная жизнь была довольно насыщенной, но она не жалеет о своем предыдущих отношениях. Выйдя в 2002 году замуж за Роомета Лейгера, она сделала это по большой любви.
“Я вышла замуж за свою первую любовь. Мы были молоды, прекрасно подходили друг другу и отлично ладили. Между нами были сильные чувства”, — говорит Кая.
К сожалению, жизнь не всегда идет так, как нам хочется, и в 2006 году пара распалась. “Это был трагический период, развод, возможно, воспитал меня даже больше, чем материнство. Он сделал меня более скромной и терпеливой по отношению к жизни. Он научил меня ценить то, что у меня есть, но что я раньше принимала как должное. Осмелюсь сказать, что развод сделал меня лучше”, — говорила Кая в своем интервью журналу Anne&Stiil в 2017 году.
Кая, которая в то время работала юристом, после развода отказалась от фамилии Лейгер. Она также не взяла фамилию мужа во втором браке, поскольку “Каллас” подходила ей лучше всего. “Когда я впервые сменила фамилию, выйдя замуж, я почувствовала, что потеряла себя. Мне пришлось объяснять, что меня зовут Кая Лейгер, бывшая Кая Каллас. Я больше не хотела этого”, — говорит Кая.
По сообщениям прессы, в 2006 году у Кайи были непродолжительные отношения с Эмилем Оя, участником ансамбля Meie Mees. Однако в 2010 году сердце Каи завоевал бывший тогда министром финансов и председателем партии Res Publica Таави Вескимяги. Отношения пары развивались стремительно. В 2011 году они купили дом в Нымме, и в ноябре того же года у них родился сын Стен. Однако в 2014 году Кая и Таави объявили в Твиттере, что решили расстаться. Осенью того же года у Каи начался четырехлетний срок в качестве депутата Европейского парламента, и она в одиночку воспитывала двухлетнего сына.
Чтобы совместить воспитание сына и обязанности представителя Эстонии в Европарламенте, требовались хорошие навыки планирования и целеустремленность. В то время у Каи бывали сложные периоды.
“В моей жизни бывали моменты, когда я лежала в постели и думала, что у меня нет причин вставать”, — призналась Кая в интервью Anne&Stiil в 2019 году. Она рассказала, что по вечерам, перед сном, обычно делает одно мысленное упражнение, которое рекомендует и другим: “Перед сном я формулирую пять вещей, за которые я благодарна этому дню. Я помню, что в самые трудные времена могла думать целый час и ничего в итоге не вспомнить… Даже, что сегодня была прекрасная погода… А потом однажды вечером я обнаружила, что без усилий могу назвать семь вещей. Это означало, что ситуация налаживается”.
В то время Каю очень поддерживали родители Кристи и Сийм, которые помогали ей заботиться о маленьком Стене в Брюсселе или Страсбурге, и брат Юло, который, по словам Каи, всегда готов ее выслушать. “Когда мне трудно, я не жалуюсь маме, потому что знаю, как она будет переживать. Моя большая поддержка — брат. Он — голос моего разума”, — сказала Кая Anne&Stiil.
Встреча с мужчиной мечты
В мае 2016 года подруга Кайи познакомила ее с инвестиционным банкиром Арво Халликом (43). “Подруга сказала мне: знаешь, у Арво такая зрелая мужественность, и у тебя — зрелая женственность, вы бы подошли друг другу”, — вспоминала Кая о начале своей самой большой истории любви в интервью журналу Eesti Naine в 2016 году. Арво к тому времени уже третий год был один и воспитывал двоих детей от предыдущего брака.
“C самого начала, с самого первого момента я поняла, что она была права. С ним было так легко, не нужно было притворяться кем-то другим, и у меня сразу же возникло ощущение, что мы могли бы пожениться”, — признается Кая.
В первое время они общались удаленно, разговаривали каждый день в Facetime, но Арво часто бывал в Брюсселе. В 2017 году Кая и Арво вместе появились на приеме у президента, тем самым заявив публично о своих отношениях. Пока они избегают большого совместного интервью, потому что хотят сохранить свое счастье только для себя.
Однако Арво вспоминал о начале их романа интервью в Eesti Ekspress: “Впервые мы провели вечер вместе в мае 2016 года. Была ли это любовь с первого взгляда? Скорее нет. Возможно, что для 40-летнего человека с детьми, тремя годами одинокой жизни за плечами и, прежде всего, высокими критериями для выбора потенциального партнера, такая слепая влюбленность невозможна. Однако надо признаться, что “искра” вспыхнула сразу, по крайней мере, с моей стороны. Кая была и остается женщиной моей мечты во всех смыслах. Возможно, безумную любовь сдерживал рассудок, а также опасения, которые сопровождают Кайю как публичную личность. Но я думаю, уже после первого вечера, проведенного вместе, это была настоящая влюбленность. Осмелюсь сказать, что с тех пор мы были парой”.
Друзья и знакомые описывают Арво как трудолюбивого, корректного и внимательного человека, у которого достоинство и правила приличия заложены в генах. По словам Каи, их объединяет множество увлечений, включая чтение и обсуждение книг и различные виды спорта, например, гольф.
Кая и Арво отпраздновали свадьбу 14 сентября 2018 года в узком семейном кругу в любимом ресторане Каи MerMer.
Угрозы и предательство
За годы работы в политике яркая и женственная Кая не раз сталкивалась с попытками доказать ей, что политика является мужской прерогативой. Так, вернувшись из Брюсселя в Эстонию и погрузившись в политическую жизнь, Кая неоднократно получала угрозы. В ноябре 2019 года угрозы смерти в социальных сетях были настолько серьезными, что она обратилась в полицию.
Самое большое политическое разочарование Кая испытала 8 марта 2019 года, в женский день, когда мужчины показали ей ее место и была образована коалиция EKRE, Isamaa и Центристской партии.
В интервью, опубликованном в журнале Anne&Stiil, Кая так вспоминает этот день: “Я весь день давала интервью, оставалась сильной. Вечером мы с мужем собирались пойти на концерт и в ресторан, отметить женский день, но по дороге в такси я расплакалась. Я думала, что соберусь, но не смогла… Мы попросили такси развернуться и поехали домой. Плач всегда освобождает, и мое напряжение нашло выход. Я плакала не от печали, а от разочарования в Юри Ратасе. В его подлости. Вместе с тем, я недолго держу зло и обиду, я готова простить людей и снова в них поверить”.
Что ж, два года спустя судьба восстановила справедливость и карты вновь в руках Каи Каллас.
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Кая Каллас
Родилась 18 июня 1977 года в Таллинне.
1995 Окончила Таллиннский английский колледж.
1999 Тартуский университет, юридический факультет, бакалавриат
2007 Эстонская школа бизнеса, MBA
2010 Эстонская школа бизнеса, EMBA
С 1999 г. Член Коллегии адвокатов Эстонии
С 2002 г. присяжный адвокат (адвокатская деятельность приостановлена с марта 2011 г.)
2011-2014 Член XII созыва Рийгикогу, председатель комиссии по экономике
2014-2018 депутат Европейского парламента
С 2018 года председатель Партии реформ
С 2019 года Член XIII созыва Рийгикогу
Входила в числе самых влиятельных депутатов Европарламента
Замужем за инвестиционным банкиром Арво Халликом, воспитывает сына Стена
С 1996 года профессионально работала в качестве помощника режиссёра театра. Увлекается спортом (лыжи, ролики, гольф). С 2006 года является членом Эстонского гольф-клуба (Википедия)
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