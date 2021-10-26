ФОТО И ВИДЕО | Как школьница из Таллинна отправилась в Сан-Ремо и завоевала для Эстонии “бронзу” престижного певческого конкурса
Не только репетиции и финальный гала-концерт, но и прекрасная погода, теплое море, поездки в Ниццу и Монако — все это музыкальный конкурс Sanremo Junior, который прошел в итальянском городе Сан-Ремо в середине октября. В этом году конкурс уже в 12-й раз собрал более 20 участников от 6 до 15 лет из Германии, Израиля, Болгарии, Чехии, Италии, Ливана, Украины, Словакии, России, Белоруссии, США и других стран. Эстонию на Sanremo Junior представила 12-летняя школьница Валерия Савчук, которая выступает под псевдонимом L’era.
Sanremo Junior — своеобразная творческая вершина большого успешного года для 12-летней Валерии, ученицы Таллиннского Линнамяэского русского лицея. Пять Гран-при, два из них — международного Art-Platform 2021 в Риге и Golden Rose в Пярну — практически накануне поездки в Сан-Ремо. Всего у Леры за плечами уже более 100 вокальных конкурсов. Кроме того, в августе этого года она была удостоена титула “Таллиннский талант” и награждена стипендией в числе 20 лучших юных талантов Таллинна. А в июле она представляла нашу страну на еще одном международном музыкальном конкурсе — “Витебск-2021”, который проходит в рамках популярнейшего фестиваля “Славянский базар”. Чтобы попасть на каждый из этих конкурсов — и в Сан-Ремо, и в Витебске — приходится проходить строжайший отбор, как и на “Евровидении”.
В конкурсе Sanremo Junior замечателен не только его высокий уровень, не только само место, в котором он проводится — именно город Сан-Ремо принимает один из крупнейших европейских вокальных конкурсов для взрослых, а в театре “Аристон” выступают известные эстрадные и оперные певцы и великие музыканты. Главное его отличие от большинства вокальных конкурсов в том, что все участники Sanremo Junior выступают под музыку известного живого эстрадного оркестра из Италии. “Работать с оркестром — это был новый интересный опыт. Петь в живом аккомпанементе — это сложно не только для юного вокалиста, но и для опытного певца”, — подчеркивает педагог, руководитель таллиннской студии Delight и мама юной певицы Елена Савчук.
Для самой Леры и вообще для Эстонии — это первый опыт участия в конкурсе Sanremo Junior. “Быть приглашенными в финал этого конкурса — это уже победа, — отмечает Елена Савчук. — Во многих странах шел большой национальный отбор участников. Получить призовое место в таком конкурсе — это очень престижно”.
Члены жюри Sanremo Junior — знаменитые итальянские музыканты, певцы, деятели искусств — присудили Валерии Савчук, которая исполнила в финале песню “Voice Within”, почетное третье место. Гран-при конкурса достался представительнице Беларуси Ксении Галецкой.
Юная эстонская певица и ее педагог отмечают не только саму атмосферу выступления, прекрасную сцену, свет, оркестр, но и удивительную атмосферу поддержки среди участников. “Это было просто потрясающе. Все за сценой ждали друг друга, приветствовали, поддерживали”, — вспоминают Валерия и Елена Савчук и выражают благодарность организатору и директору конкурса Паоло Альберти, всей команде конкурса, членам жюри и прекрасному дирижеру.
Поздравляем Валерию и студию Delight c успехом и желаем новых побед!