ФОТО И ВИДЕО | Как школьница из Таллинна отправилась в Сан-Ремо и завоевала для Эстонии “бронзу” престижного певческого конкурса

Не только репетиции и финальный гала-концерт, но и прекрасная погода, теплое море, поездки в Ниццу и Монако — все это музыкальный конкурс Sanremo Junior, который прошел в итальянском городе Сан-Ремо в середине октября. В этом году конкурс уже в 12-й раз собрал более 20 участников от 6 до 15 лет из Германии, Израиля, Болгарии, Чехии, Италии, Ливана, Украины, Словакии, России, Белоруссии, США и других стран. Эстонию на Sanremo Junior представила 12-летняя школьница Валерия Савчук, которая выступает под псевдонимом L’era.

Sanremo Junior — своеобразная творческая вершина большого успешного года для 12-летней Валерии, ученицы Таллиннского Линнамяэского русского лицея. Пять Гран-при, два из них — международного Art-Platform 2021 в Риге и Golden Rose в Пярну — практически накануне поездки в Сан-Ремо. Всего у Леры за плечами уже более 100 вокальных конкурсов. Кроме того, в августе этого года она была удостоена титула “Таллиннский талант” и награждена стипендией в числе 20 лучших юных талантов Таллинна. А в июле она представляла нашу страну на еще одном международном музыкальном конкурсе — “Витебск-2021”, который проходит в рамках популярнейшего фестиваля “Славянский базар”. Чтобы попасть на каждый из этих конкурсов — и в Сан-Ремо, и в Витебске — приходится проходить строжайший отбор, как и на “Евровидении”.