ФОТО И ВИДЕО | "Это было грандиозно!" Смотрите, кто представил Эстонию на детском "Славянском базаре" в этом году

Студию DeLight в Эстонии знают хорошо — ребята разных возрастов под руководством Елены Савчук уже несколько лет успешно выступают на известных мероприятиях в Таллинне и Эстонии — в частности, Cryptofest, Дни Ласнамяэ, Дни города Маарду — и участвуют во многих вокальных конкурсах. Среди них — и Валерия Савчук, которая последние 2 года выступает под псевдонимом L`era. За свою сценическую карьеру юная Лера приняла участие более чем в 100 эстонских, прибалтийских, европейских и международных конкурсах.

Так, Валерия уже трижды участвовала в Эстонии в национальном отборе для участия в детском конкурсе “Славянского базара”. В этом году в марте из-за коронавируса отбор проходил онлайн, свои музыкальные видеоработы жюри прислали сильнейшие юные вокалисты со всей Эстонии от 8 до 14 лет. Лера стала лучшей и в середине июля отправилась защищать честь Эстонии в белорусском Витебске.

Международный конкурс-фестиваль “Славянский базар”, который в этом году проводился уже в 30-й раз, это грандиозное по масштабу мероприятие. Кроме двух основных вокальных конкурсов — для взрослых и для детей (в этом году проводился в 19-й раз, — прим. ред.) — параллельно в рамках фестиваля проходит большое количество других конкурсов и мероприятий, работают театральные и концертные площадки, художественные выставки и т. д.

Иногда музыкальный конкурс, который проходит в рамках “Славянского базара”, по уровню сравнивают с “Евровидением”, но, по словам организатора национального отбора конкурса в Эстонии Игоря Ермакова, если “Евровидение“ — это конкурс песни, то “Славянский базар“ — это конкурс исполнителей.