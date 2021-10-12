12-летняя певица из Таллинна представит Эстонию на знаменитом музыкальном конкурсе в итальянском Сан-Ремо

Сейчас Валерия вместе со своей мамой и педагогом по вокалу Еленой Савчук уже находятся в Сан-Ремо, где в четверг, 14 октября, в театре “Аристон” пройдет финал конкурса Sanremo Junior, который в этом году собрал более 20 участников от 6 до 15 лет из Германии, Израиля, Болгарии, Чехии, Италии, Ливана, Украины, Словакии, России, Белоруссии, США и других стран.

“Конкурс Sanremo Junior проходит уже в 12-й раз. Это один из самых значимых европейских конкурсов, по престижности он не уступает детскому “Славянскому Базару”, на котором в этом году Эстонию также представила Лера”, — рассказывает педагог и мама Валерии, руководитель таллиннской вокальной студии DeLight Елена Савчук. На финале в Сан-Ремо юная певица из Таллинна представит песню “Voice Within”.

В конкурсе Sanremo Junior замечательно не только само место, в котором он проводится — именно город Сан-Ремо принимает один из крупнейших европейских вокальных конкурсов для взрослых, а в театре “Аристон” выступают известные эстрадные и оперные певцы и великие музыканты. Главное его отличие от большинства вокальных конкурсов в том, что все участники Sanremo Junior выступают под музыку известного живого эстрадного оркестра из Италии. “Для исполнителей это колоссальный опыт”, — отмечает Елена Савчук.

Чтобы попасть на конкурс, Валерии пришлось пройти специальный отбор и полуфинал. А буквально накануне конкурса она стала обладательницей Гран-при сразу двух известных в странах Балтии вокальных конкурсов — международного Art-Platform 2021 в Риге и Golden Rose в Пярну, в котором участвовали более 80 юных певцов со всей Эстонии. Всего у Леры за плечами уже более 100 вокальных конкурсов. Кроме того, в августе этого года она была удостоена титула “Таллиннский талант” и награждена стипендией в числе 20 лучших юных талантов Таллинна.

Пожелаем Валерии удачи на конкурсе в Сан-Ремо!

Трансляция финала конкурса Sanremo Junior начнется 14 октября в 22:00 по эстонскому времени в YouTube, Facebook и других социальных платформах конкурса.