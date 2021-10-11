ФОТО И ВИДЕО | Кальюлайд в белом, Карисы в черном. Президентские пары выбрали для церемонии инаугурации максимально классические наряды

Как мы уже отмечали, стиль Керсти Кальюлайд в последний год президентства стал более женственным. Вот и для дня передачи своей власти Алару Карису она выбрала белое платье-пальто на пуговицах с цветочной вышивкой и поясом, а также перламутровые синие туфли-лодочки от любимого бывшим президентом эстонского бренда Iris Janvier.

В сочетании со строгим фрачным костюмом мужа получился сине-черно-белый комплект, отсылающий к цветам эстонского троколора. Скрытые послания в одежде — вполне в духе Кальюлайд, которая на протяжении пяти лет достаточно часто появлялась в “говорящих” нарядах. Кроме того, белый — любимый цвет многих женщин-политиков по всему миру.

В ушах у Керсти Кальюлайд — ее любимые серьги в форме ласточек эстонского бренда Hyrv, в которых она появлялась на множестве мероприятий, в том числе на встрече с Владимиром Путиным. Так, даже в последний день своего президентства Керсти поддержала своим нарядом местных эстонских дизайнеров.

Алар Карис также появился на инаугурации во фраке, согласно протоколу. Его супруга Сирье Карис выбрала для церемонии строгий твидовый костюм из платья с жакетом, подчеркивающий ее статус и достоинство, и черные туфли. На лацкане жакета — Орден Белой звезды IV класса, которым Сирье Карис в 2013 году наградил президент Тоомас Хендрик Ильвес.

Сирье Карис, уважаемый в Эстонии ученый, которая работает директором Тартуского городского музея, уже неоднократно отмечала в интервью, что ее профессия, а также ее семья, в частности, статус бабушки пяти внуков, для нее остаются в приоритете — именно поэтому Сирье еще не определилась, будет ли переезжать из Тарту в Таллинн. Тем не менее, она готова выполнить все требования протокола. Ее наряд словно еще раз подчеркивает, что главное — не как человек одет, а что он из себя представляет.