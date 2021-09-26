“Немецкая мамочка”. Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?

Гостей Меркель любит угощать блюдами собственного приготовления, порой — из овощей, которые она вырастила на своем огороде. В окружении политика рассказывали, что ей особенно удается яблочный пирог и картофельный суп.

Выяснили только, что у политика есть дача. Загородной резиденцией ее назвать сложно — небольшой сельский дом расположен в сотне километров от Берлина, в деревне Хоэнвальд около бранденбургского города Темплин. Сюда супруги обычно приезжают на выходные. Здесь нет ни метровых заборов, ни постов охраны — место больше похоже на обычное садовое товарищество. Поблизости нет ни кафе, ни магазинов. Из развлечений — живописная природа, свежий воздух, прогулки по лесу и купание в местных озерах.

По соседству с домом песочного цвета с деревянными окнами, в котором на четвертом этаже живут канцлер с мужем, находятся рестораны, сувенирные лавки и супермаркет. Местные журналисты и блогеры не раз проводили расследования, пытаясь найти у Меркель и ее супруга недвижимость помимо берлинской квартиры — ведь доход позволяет канцлеру обзавестись дорогим жильем. Как пишут немецкие СМИ, в год Меркель зарабатывает порядка 300 тысяч евро. Но в любви к роскоши ее так и не уличили.

Из соображений безопасности дом запрещено фотографировать, а десять лет назад канцлеру предложили “замазать” его фасад на Google Street View. Меркель отказалась со словами: “Зачем? Все и так знают, где я живу”.

Из соображений безопасности дом запрещено фотографировать, а десять лет назад канцлеру предложили “замазать” его фасад на Google Street View. Меркель отказалась со словами: “Зачем? Все и так знают, где я живу”.

Каждый день около дома Меркель дежурит наряд полиции, однако перед ним никогда не строят заграждений, а улицу Ам Купферграбен никогда не перекрывают. На звонке перед дверью в подъезд висит табличка с именем профессора Иоахима Зауэра — мужа канцлера

Ангела Меркель живет недалеко от работы — ведомства федерального канцлера в Берлине — в обычной квартире пятиэтажного дома номер шесть по улице Ам Купферграбен на набережной реки Шпрее. Перед зданием, окруженном другими домами, постоянно ходят трамваи. Это не служебное жилье: Меркель поселилась здесь еще до того, как возглавила немецкое правительство.

Советские привычки

За продуктами канцлер любит ходить сама, но поблизости всегда дежурят несколько телохранителей. В сеть не раз попадали снимки, на которых политик гуляет по обычному супермаркету с продуктовой тележкой и покупает творог, овощи, фрукты, сладости. Как и другие практичные немцы, она приходит со своим пакетом.

Меркель как-то призналась, что со времен ГДР у нее остались советские привычки. Так, после объединения Германии она продолжала называть супермаркет универсамом, полюбила шашлык, лечо и солянку

Из-за того, что долгое время Меркель жила в условиях дефицита, она не могла избавиться от желания покупать какие-то вещи, как только их увидит, даже если они сейчас ей не нужны. Вместо привычного для многих кофе канцлер пьет мятный чай. В сумке, помимо мобильного, она носит очки, блокнот с карандашом и пудреницу. В молодости Ангела выкуривала по пачке сигарет в день, но потом отказалась от этой привычки.

Обычно вместо роскошных курортов Ангела Меркель с мужем проводят отпуск в скромном отеле в горах. Они выбирают гостиницу в Южном Тироле, где двухместный номер с проживанием на базе полупансион стоит около 200 евро за ночь. Виды с балконов открываются на самую высокую гору Ортлер, для гостей работают сауна и бассейн.

На отдых Меркель обычно берет с собой исторические книги — папарацци не раз фотографировали ее за чтением на балконе. Ангела любит пешие походы: она отправляется в путь в кепке, клетчатой рубашке, с рюкзаком за спиной и палками для трекинга в руках. Как выяснили журналисты, к выбору гардероба для путешествий Меркель подходит без особого энтузиазма. С 2013 года для скандинавской ходьбы она надевает одни и те же рубашку и брюки.

“Не меркели”



Ангела Меркель никогда не отличалась оригинальными идеями, запоминающимся имиджем, не была выдающимся оратором. Немцам нравится, что ей присуще обаяние обычной немецкой женщины, которая ездит на доступном автомобиле Volkswagen Golf, выращивает за городом овощи и хорошо готовит. За это в Германии ее прозвали Mutti (“мамочка”). Меркель не раз приходила на кулинарные телепередачи, где делилась секретами приготовления любимых блюд — рулетов из мяса и картофельного супа.

