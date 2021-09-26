“Немецкая мамочка”. Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?(15)
Дом номер шесть
Ангела Меркель живет недалеко от работы — ведомства федерального канцлера в Берлине — в обычной квартире пятиэтажного дома номер шесть по улице Ам Купферграбен на набережной реки Шпрее. Перед зданием, окруженном другими домами, постоянно ходят трамваи. Это не служебное жилье: Меркель поселилась здесь еще до того, как возглавила немецкое правительство.
По соседству с домом песочного цвета с деревянными окнами, в котором на четвертом этаже живут канцлер с мужем, находятся рестораны, сувенирные лавки и супермаркет. Местные журналисты и блогеры не раз проводили расследования, пытаясь найти у Меркель и ее супруга недвижимость помимо берлинской квартиры — ведь доход позволяет канцлеру обзавестись дорогим жильем. Как пишут немецкие СМИ, в год Меркель зарабатывает порядка 300 тысяч евро. Но в любви к роскоши ее так и не уличили.
Дом номер шесть по улице Ам Купферграбен
Выяснили только, что у политика есть дача. Загородной резиденцией ее назвать сложно — небольшой сельский дом расположен в сотне километров от Берлина, в деревне Хоэнвальд около бранденбургского города Темплин. Сюда супруги обычно приезжают на выходные. Здесь нет ни метровых заборов, ни постов охраны — место больше похоже на обычное садовое товарищество. Поблизости нет ни кафе, ни магазинов. Из развлечений — живописная природа, свежий воздух, прогулки по лесу и купание в местных озерах.
Гостей Меркель любит угощать блюдами собственного приготовления, порой — из овощей, которые она вырастила на своем огороде. В окружении политика рассказывали, что ей особенно удается яблочный пирог и картофельный суп.
Советские привычки
За продуктами канцлер любит ходить сама, но поблизости всегда дежурят несколько телохранителей. В сеть не раз попадали снимки, на которых политик гуляет по обычному супермаркету с продуктовой тележкой и покупает творог, овощи, фрукты, сладости. Как и другие практичные немцы, она приходит со своим пакетом.
Из-за того, что долгое время Меркель жила в условиях дефицита, она не могла избавиться от желания покупать какие-то вещи, как только их увидит, даже если они сейчас ей не нужны. Вместо привычного для многих кофе канцлер пьет мятный чай. В сумке, помимо мобильного, она носит очки, блокнот с карандашом и пудреницу. В молодости Ангела выкуривала по пачке сигарет в день, но потом отказалась от этой привычки.
Обычно вместо роскошных курортов Ангела Меркель с мужем проводят отпуск в скромном отеле в горах. Они выбирают гостиницу в Южном Тироле, где двухместный номер с проживанием на базе полупансион стоит около 200 евро за ночь. Виды с балконов открываются на самую высокую гору Ортлер, для гостей работают сауна и бассейн.
На отдых Меркель обычно берет с собой исторические книги — папарацци не раз фотографировали ее за чтением на балконе. Ангела любит пешие походы: она отправляется в путь в кепке, клетчатой рубашке, с рюкзаком за спиной и палками для трекинга в руках. Как выяснили журналисты, к выбору гардероба для путешествий Меркель подходит без особого энтузиазма. С 2013 года для скандинавской ходьбы она надевает одни и те же рубашку и брюки.
“Не меркели”
Ангела Меркель никогда не отличалась оригинальными идеями, запоминающимся имиджем, не была выдающимся оратором. Немцам нравится, что ей присуще обаяние обычной немецкой женщины, которая ездит на доступном автомобиле Volkswagen Golf, выращивает за городом овощи и хорошо готовит. За это в Германии ее прозвали Mutti (“мамочка”). Меркель не раз приходила на кулинарные телепередачи, где делилась секретами приготовления любимых блюд — рулетов из мяса и картофельного супа.
Многие считают, что у Ангелы нет лидерских качеств, что она слишком мягкая и неприметная, и попадают в ловушку. Канцлер не делает провокационных заявлений, но всегда, участвуя в дебатах, отвечает логично, иронично и довольно сухо. Многие критикуют ее за отсутствия жесткости, из-за чего в немецком языке даже появился глагол merkeln - «меркелить», который переводится как «быть нерешительным». При этом немцы любят ее как эффективного управленца, который может найти выход из любой ситуации.
Над секретом успеха канцлера ломали голову политтехнологи. В итоге они пришли к выводу, что ее козырь - это неприметная внешность и отсутствие харизмы. Политик не носит украшений, она вообще не любит драгоценности, не пользуется духами. Ее обычная одежда - строгие костюмы разных цветов. Обычно это блейзеры на трех-четырех пуговицах и брюки. В коллекции Меркель есть все оттенки зеленого, синего, желтого, фиолетового. Не боится она и ярких цветов - оттенков фуксии, насыщенного красного, ярко-оранжевого или розового в духе Barbie.
Кстати, в Германии обсуждать наряды канцлера не принято. Считается, что она яркий представитель стиля power dressing («одежды, выражающей власть и силу»), который предпочитают влиятельные и независимые женщины на руководящих должностях. Гардероб Меркель демонстрирует, что она слишком занята государственными делами, чтобы отвлекаться на просмотр модных каталогов и поиск новых трендов.
Как-то знаменитый немецкий модельер Карл Лагерфельд раскритиковал фасон широких брюк, которые Ангела надела на встречу с бывшим президентом США Бараком Обамой. Канцлер проигнорировала рекомендации дизайнера и через некоторое время вновь появилась на публике в тех же брюках. Неизменной остается и прическа политика: ее короткую стрижку часто называют горшком. Считается, что такая прическа не добавляет образу женственности. Впрочем, к своим волосам Меркель относится вовсе не безразлично. За их длину и цвет отвечает известный стилист Удо Вальц.
Главный в семье
О своей личной жизни канцлер не распространяется. Известно только, что в первый раз Ангела вышла замуж еще в университете. Брак продлился пять лет, от него Меркель и досталась ее нынешняя фамилия. Детей супруги не завели - у нее их так и не появилось.
С Иоахимом Зауэром - своим вторым супругом - Ангела познакомилась в Академии наук ГДР в 80-х годах. Зауэр - исследователь с мировым именем, в науке его заслуги не меньше, чем у жены в политике. Друзья семьи утверждают, что главный в их паре все-таки Иоахим.
Специалист по квантовой химии и профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, он любит держаться в тени: не сопровождает супругу во время официальных визитов и старается избегать торжеств - Иоахим не появился ни на одной инаугурации супруги. Исключение он делает лишь для культурных мероприятий и надеется, что в скором времени они вместе с супругой смогут проводить больше времени вместе.