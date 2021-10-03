“Эстония — абсолютно безопасная страна для человека”. Почему онкохирург и борец с коронавирусом из Индии решила приехать на конкурс красоты в Таллинн

“По профессии я врач, я занимаюсь роботизированной хирургией. Я хотела сделать что-то еще в своей жизни, и это была хорошая возможность, — рассказывает Свапна Мизра.

Я пошла на конкурс красоты в своей стране, и когда появилась возможность приехать на финал, мой национальный директор сказал: “Ты должна поехать на этот конкурс. Мир маленький, ты можешь просто взять и полететь туда”. Да, это 12-часовой перелет, но вот я здесь, и вот моя корона, и я очень счастлива!

Кроме того, что я врач, я еще и борец с коронавирусом. У меня много наград за борьбу с коронавирусом на передовой. Я занимаюсь роботизированной хирургией, лапароскопической онкохирургией, но помимо этого каждый вечер я находила 1-2 часа на подготовку к конкурсу — дефиле, подготовка шоу для Таллинна и т.д. У меня была очень хорошая команда.

Это мой первый визит в Эстонию, и это было очень трудно — делать визу в последний момент. Но мне очень понравилась страна, это место, гостеприимство — люди очень хорошие, абсолютно безопасная страна для человека. Мне это очень нравится.

Мой жизненный девиз: “Поднимайся, просыпайся и не останавливайся”. Ты должен чего-то достигать, ставить перед собой новые цели. Если у тебя нет цели в жизни, ты не чувствуешь ценности жизни. Создай для себя цель и постарайся ее достичь. Это позволит тебе продолжать”.

Как в Таллинне проходили финалы конкурсов Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021, читайте ЗДЕСЬ.