ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне выбрали самую красивую бабушку Вселенной и первую красавицу 45+. Главные титулы — у Украины и России, Эстония — снова на высоте!

Звание самой красивой женщины Вселенной в возрасте 45+ завоевала Eлена Киреева из России (г. Рязань). Елена руководит сетью фитнес-центров и воспитывает 14-летнего сына. Кстати, именно соотечественница Елены — Валерия Тулаева — совсем недавно завоевала в Таллинне титул самой красивой женщины Европы .

Кстати, Эстония в этом году показала на конкурсе не менее достойный результат — представительница нашей страны Наталья Фишер получила звание Grandma Universe 2021 I, завоевав тем самым второе место среди самых красивых бабушек Вселенной.

Корону и ленту победительнице вручила Светлана Гитерман из Эстонии, завоевавшая в 2020 году звание самой красивой бабушки Вселенной — именно поэтому Эстония в этом году принимает финал этого международного конкурса.

“Мое жизненное кредо — невозможное возможно, — говорит Ольга. — Я хотела доказать всем женщинам, что если что-то не происходит в нашей жизни — то это только наши внутренние границы и барьеры. Все мы достойны того, чтобы носить корону — либо виртуальную, либо такую, как сейчас на мне. Я хотела своим примером вдохновлять женщин, чтобы они меняли свои жизни — в 40 лет начинали жить, начинали двигаться и вдохновлять других”.

Самой красивой бабушкой Вселенной стала Ольга Акимова из Украины — топ-менеджер крупнейшей корпорации страны с 15-тысячной командой подчиненных, мама троих детей и бабушка 8-летней внучки, ультрамарафонец, модель и владелица собственной модельной школы. Так, из Таллинна — который, к ее сожалению, она почти не успела посмотреть — Ольга улетает прямо в Париж, на Неделю моды. А финал следующего конкурса — Grandma Universe 2022 — пройдет уже на Украине.

Организаторы Анна Микконен и Ангелина Миссуро также отметили, что участниц конкурсов для зрелых женщин отличают не только ум и особенная красота, но и свои уникальные и часто непростые истории. Так, среди 15 женщин, прилетевших в Таллинн на конкурс в это непростое время, были онкохирург и борец с коронавирусом из Индии, правозащитница и основательница собственного благотворительного фонда из Великобритании, переводчица с испанского и английского языка из Японии. И, конечно, совершенно покорила всех — что подтверждает титул Grandma Universe E-vote — 73-летняя участница из Северной Испании Вичента Мартин Миллан.



В свою очередь конкурсантки остались в настоящем восторге от Эстонии и Таллинна.

Смотрите, как проходил конкурс Grandma Universe/Mrs. Classic Universe 2021 в Таллинне: