ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне выбрали самую красивую бабушку Вселенной и первую красавицу 45+. Главные титулы — у Украины и России, Эстония — снова на высоте!
Самой красивой бабушкой Вселенной стала Ольга Акимова из Украины — топ-менеджер крупнейшей корпорации страны с 15-тысячной командой подчиненных, мама троих детей и бабушка 8-летней внучки, ультрамарафонец, модель и владелица собственной модельной школы. Так, из Таллинна — который, к ее сожалению, она почти не успела посмотреть — Ольга улетает прямо в Париж, на Неделю моды. А финал следующего конкурса — Grandma Universe 2022 — пройдет уже на Украине.
“Мое жизненное кредо — невозможное возможно, — говорит Ольга. — Я хотела доказать всем женщинам, что если что-то не происходит в нашей жизни — то это только наши внутренние границы и барьеры. Все мы достойны того, чтобы носить корону — либо виртуальную, либо такую, как сейчас на мне. Я хотела своим примером вдохновлять женщин, чтобы они меняли свои жизни — в 40 лет начинали жить, начинали двигаться и вдохновлять других”.
Корону и ленту победительнице вручила Светлана Гитерман из Эстонии, завоевавшая в 2020 году звание самой красивой бабушки Вселенной — именно поэтому Эстония в этом году принимает финал этого международного конкурса.
Кстати, Эстония в этом году показала на конкурсе не менее достойный результат — представительница нашей страны Наталья Фишер получила звание Grandma Universe 2021 I, завоевав тем самым второе место среди самых красивых бабушек Вселенной.
Представительница Латвии — Даце Янсоне стала обладательницей титулов Grandma Universe 2021 National Costume и Grandma Universe 2021 World.
- Ольга Акимова - Grandma Universe 2021 (Украина)
- Наталья Фишер - Grandma Universe 2021 I (Эстония)
- Мария Нивес Эспозито Эрнандез - Grandma Universe 2021 II, Grandma Universe 2021 Talent (Канарские острова)
- Доротеа Мбенгого - Grandma Universe 2021 III (Каталония)
- Мария Долорес Бензаль Андрео Grandma Universe 2021 IV (Испания)
- Диана Крупина - Grandma Universe 2021 Europe (Россия)
- Даце Янсоне - Grandma Universe 2021 National Costume, Grandma Universe 2021 World (Латвия)
- Вичента Мартин Миллан - Grandma Universe 2021 E-vote (Северная Испания)
Звание самой красивой женщины Вселенной в возрасте 45+ завоевала Eлена Киреева из России (г. Рязань). Елена руководит сетью фитнес-центров и воспитывает 14-летнего сына. Кстати, именно соотечественница Елены — Валерия Тулаева — совсем недавно завоевала в Таллинне титул самой красивой женщины Европы.
Елена Киреева - Mrs. Classic Universe 2021 (Россия)
Мария Резник - Mrs. Classic Universe 2021 I (Россия)
Шубханги Митра - Mrs. Classic Universe 2021 II (Великобритания)
Маки Сагано - Mrs. Classic Universe 2021 III, Mrs. Classic Universe 2021 Talent (Япония)
Марвел Макграф Лекуидо - Mrs. Classic Universe 2021 IV (Германия)
Маргарита Максимова - Mrs. Classic Universe 2021 National Costume, Mrs. Classic Universe 2021 World (Якутия)
Др. Свапна Мизра - Mrs. Classic Universe 2021 International (Индия)
Финалом конкурсов Grandma Universe/Classic Universe 2021 в Таллинне завершился целый международный марафон красоты, организованный силами агентства Angel Models Agency, по словам директора агентства Анны Микконен, конкурсы красоты такого масштаба Эстония принимает впервые.
В свою очередь конкурсантки остались в настоящем восторге от Эстонии и Таллинна.
Смотрите, как проходил конкурс Grandma Universe/Mrs. Classic Universe 2021 в Таллинне: