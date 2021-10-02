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02.10.2021, 10:29

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне выбрали самую красивую бабушку Вселенной и первую красавицу 45+. Главные титулы — у Украины и России, Эстония — снова на высоте!

 
Grandma Universe & Mrs. Classic Universe 2021. Final
Grandma Universe & Mrs. Classic Universe 2021. Final
Foto: Jaanus Lensment
Вечером 1 октября в Таллинне состоялся финал международных конкурсов красоты Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021. В Эстонию приехали 15 участниц со всего мира — из Великобритании, Германии, России, с Канарских островов и даже из Индии и Японии. По итогам конкурсов жюри выбрало самую красивую бабушку Вселенной и cамую красивую женщину в возрасте 45+.

Самой красивой бабушкой Вселенной стала Ольга Акимова из Украины — топ-менеджер крупнейшей корпорации страны с 15-тысячной командой подчиненных, мама троих детей и бабушка 8-летней внучки, ультрамарафонец, модель и владелица собственной модельной школы. Так, из Таллинна — который, к ее сожалению, она почти не успела посмотреть — Ольга улетает прямо в Париж, на Неделю моды. А финал следующего конкурса — Grandma Universe 2022 — пройдет уже на Украине.

“Мое жизненное кредо — невозможное возможно, — говорит Ольга. — Я хотела доказать всем женщинам, что если что-то не происходит в нашей жизни — то это только наши внутренние границы и барьеры. Все мы достойны того, чтобы носить корону — либо виртуальную, либо такую, как сейчас на мне. Я хотела своим примером вдохновлять женщин, чтобы они меняли свои жизни — в 40 лет начинали жить, начинали двигаться и вдохновлять других”.

Корону и ленту победительнице вручила Светлана Гитерман из Эстонии, завоевавшая в 2020 году звание самой красивой бабушки Вселенной — именно поэтому Эстония в этом году принимает финал этого международного конкурса.

Кстати, Эстония в этом году показала на конкурсе не менее достойный результат — представительница нашей страны Наталья Фишер получила звание Grandma Universe 2021 I, завоевав тем самым второе место среди самых красивых бабушек Вселенной.


Представительница Латвии — Даце Янсоне стала обладательницей титулов Grandma Universe 2021 National Costume и Grandma Universe 2021 World.

Dace Jansone, Grandma Universe 2021 National Costume, Grandma Universe 2021 World
Все титулы конкурса Grandma Universe 2021
  • Ольга Акимова - Grandma Universe 2021 (Украина)
  • Наталья Фишер - Grandma Universe 2021 I (Эстония)
  • Мария Нивес Эспозито Эрнандез - Grandma Universe 2021 II, Grandma Universe 2021 Talent (Канарские острова)
  • Доротеа Мбенгого - Grandma Universe 2021 III (Каталония)
  • Мария Долорес Бензаль Андрео Grandma Universe 2021 IV (Испания)
  • Диана Крупина - Grandma Universe 2021 Europe (Россия)
  • Даце Янсоне - Grandma Universe 2021 National Costume, Grandma Universe 2021 World (Латвия)
  • Вичента Мартин Миллан - Grandma Universe 2021 E-vote (Северная Испания)

Звание самой красивой женщины Вселенной в возрасте 45+ завоевала Eлена Киреева из России (г. Рязань). Елена руководит сетью фитнес-центров и воспитывает 14-летнего сына. Кстати, именно соотечественница Елены — Валерия Тулаева — совсем недавно завоевала в Таллинне титул самой красивой женщины Европы.


Все титулы конкурса Classic Universe 2021

  • Елена Киреева - Mrs. Classic Universe 2021 (Россия)

  • Мария Резник - Mrs. Classic Universe 2021 I (Россия)

  • Шубханги Митра - Mrs. Classic Universe 2021 II (Великобритания)

  • Маки Сагано - Mrs. Classic Universe 2021 III, Mrs. Classic Universe 2021 Talent (Япония)

  • Марвел Макграф Лекуидо - Mrs. Classic Universe 2021 IV (Германия)

  • Маргарита Максимова - Mrs. Classic Universe 2021 National Costume, Mrs. Classic Universe 2021 World (Якутия)

  • Др. Свапна Мизра - Mrs. Classic Universe 2021 International (Индия)

Финалом конкурсов Grandma Universe/Classic Universe 2021 в Таллинне завершился целый международный марафон красоты, организованный силами агентства Angel Models Agency, по словам директора агентства Анны Микконен, конкурсы красоты такого масштаба Эстония принимает впервые.

Организаторы Анна Микконен и Ангелина Миссуро также отметили, что участниц конкурсов для зрелых женщин отличают не только ум и особенная красота, но и свои уникальные и часто непростые истории. Так, среди 15 женщин, прилетевших в Таллинн на конкурс в это непростое время, были онкохирург и борец с коронавирусом из Индии, правозащитница и основательница собственного благотворительного фонда из Великобритании, переводчица с испанского и английского языка из Японии. И, конечно, совершенно покорила всех — что подтверждает титул Grandma Universe E-vote — 73-летняя участница из Северной Испании Вичента Мартин Миллан.
Vicenta Martín Millán, Grandma Universe 2021 E-vote (Северная Испания)

В свою очередь конкурсантки остались в настоящем восторге от Эстонии и Таллинна.

Смотрите, как проходил конкурс Grandma Universe/Mrs. Classic Universe 2021 в Таллинне:

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