“Мне казалось, что я заслужила эту боль”. Актриса Ума Турман рассказала об аборте, сделанном в подростковом возрасте

“Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым тяжелым решением в моей жизни, которое далось мне с мучительной грустью и печалит меня до сих пор. Но это решение проложило для меня путь к жизни, полной любви и радости”, - написала Турман.

“Решение не сохранять раннюю беременность позволило мне повзрослеть и стать той матерью, которой я всегда хотела быть и должна была стать”, - подчеркнула она.

Ума раскрыла детали той истории: в то время она жила в Европе, занималась своей карьерой, и случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше ее. Турман хотела оставить беременность, но родители убедили ее, что она не готова заботиться о ребенке.

“Моя карьера только начиналась, и у меня не было средств, чтобы обеспечить домом даже себя. Мы решили всей семьей, что я не справлюсь с этим, и что прерывание беременности - верный выбор. Тем не менее, мое сердце было разбито”, - рассказала Ума.

Турман сделала аборт в Германии. “Я лежала на операционном столе в сознании, в то время как врач, добрый человек, объяснял мне каждый этап процедуры. Было ужасно больно, но я не жаловалась. Мне было так стыдно, что мне казалось, что я заслужила эту боль”, - поделилась своими переживаниями актриса.

Что было дальше, мы знаем. Ума стала успешной актрисой и родила троих детей: Майю, которой сейчас 23 года, Левона, которому 19 лет, и Луну, которой исполнилось девять. “Я не жалею о пройденном мной пути. Я аплодирую тем женщинам, которые сделали другой выбор, и поддерживаю их”, - отметила Турман.

Актриса возмущена, что новый закон, который запрещает в Техасе аборты после обнаружения сердцебиения, оставляет женщин без права выбора. Под ударом не только взрослые женщины, которые не имеют возможности или желания воспитывать ребенка, но и девочки-подростки, и даже жертвы изнасилований.

В 2018 году Турман рассказала, что в 16-летнем возрасте ее изнасиловали. Мужчина был старше ее на 20 лет. Возможно, эти истории взаимосвязаны.