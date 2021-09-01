В Техасе вступил в силу закон о запрете абортов после шести недель

Техасский “Акт о сердцебиении” урезает этот срок более чем втрое. По мнению его противников, в первые шесть недель многие женщины еще не успевают осознать, что беременны.

Согласно имеющему прецедентную силу решению Верховного суда по делу “Роу против Уэйда” от 1973 года, американские женщины наделены правом на аборт до срока, когда плод делается способным самостоятельно выжить вне матки. Это происходит как правило на 22-24 неделе беременности.

За Верховным судом остается право вернуться к этому вопросу позже.

“Как бы то ни было, мы не отступим и продолжим борьбу. Все имеют право на аборт”, — пообещала сеть Planned Parenthood на своей странице в “Твиттере”.

По данным организации, до 90% абортов в Техасе до сих пор делались на сроках, превышающих шесть недель. Она назвала случившееся грубым нарушением американской конституции.

Утром в среду Союз защиты гражданских свобод сообщил, что суд не ответил на их запрос. По утверждению организации, это означает, что миллионы женщин практически лишились права на аборт.

Закон, в просторечии называемый “Актом о сердцебиении”, был подписан губернатором Техаса республиканцем Грегом Эбботтом в мае этого года.

Врачи и борцы за права женщин резко критиковали это законодательное нововведение, которое дает любому частному лицу право подавать в суд на докторов, сделавших аборт позже установленного в нем срока.

Закон, один из самых строгих в Америке, вступил в силу после того, как Верховный суд США не отреагировал на экстренное обращение клиник, производящих аборты.

Срок в шесть недель возник в результате того, что в это время у плода начинает биться сердце. Некоторые медицинские авторитеты находят такой подход вводящим в заблуждение.

Вопрос об абортах продолжает разделять американское общество и остается одним из самых актуальных в национальной повестке дня.

Техас — второй по размерам территории и численности населения штат США. Он считается консервативным.

Американская ассоциация акушеров и гинекологов утверждает, что понятие о “сердцебиении” ошибочно. По их мнению, на этом сроке существует только “комочек ткани, которому еще предстоит развиться в полноценное сердце в процессе роста эмбриона”.

Оригинальный способ









Все существовавшие до сих пор в США ограничительные законы подобного рода грозили медикам-нарушителям уголовным преследованием или запретом заниматься врачебной практикой. Авторы “Акта о сердцебиении” впервые прибегли к необычному способу контроля за его соблюдением — праву на гражданское действие.

Каждый человек, а не только житель Техаса, хотя бы он не имел к делу никакого отношения, отныне сможет подать в суд с требованием оштрафовать в его пользу на 10 тысяч долларов любое лицо, которое помогало и содействовало производству нелегального аборта.

Под это определение подпадают не только врачи, но весь персонал клиник, члены семьи, или, к примеру, священнослужители, давшие женщине неправильный, с точки зрения закона, совет.

Исключение сделано только для абортов по медицинским показаниям, на что требуется письменное заключение от врача.

Теперь техасским женщинам, желающим сделать аборт на более позднем сроке, придется выезжать за пределы штата — как замечает отстаивающая “право на выбор” некоммерческая организация Институт Гуттмахера, на расстояние до 400 км.

Ким Шварц из техасского отделения организации противников абортов “Право на жизнь” заявила Би-би-си, что до сих пор судебная система затягивала рассмотрение дел о нелегальных абортах на годы, что является, по ее мнению, нарушением воли народа.

Она сказала, что суды будут выносить решения о наложении штрафов не огульно, а лишь при наличии веских доказательств.

Союз защиты гражданских свобод и другие критики считают, что закон станет инструментом охоты за наживой и средством давления на медиков и самих женщин.

Что об этом думают американцы?







