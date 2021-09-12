H&M выпустит коллаборацию со 100-летней иконой моды Айрис Апфель. Она выйдет в начале 2022 года

Коллекция Iris Apfel X H&M отразит решительный, эксцентричный и запоминающийся стиль Айрис Апфель, пишут представители бренда. Среди вещей - костюмы с цветочными узорами, многослойные платья с оборками, массивные украшения и выразительные аксессуары в форме растений и животных. Одежда будет выполнена из экологичных материалов, а аксессуары - из материалов, доступных для дальнейшей переработки.

“Представьте, что вы входите в комнату, наполненную мгновениями прошедшего столетия. Вы слышите смех, видите сверкание люстр, а также великолепные формы и цвета, будто бы взятые с палитры художника. Запах летних цветов и цитрусовых вызывает мурашки. Нам кажется, что именно так можно описать гардероб Айрис Апфель”, - говорится в пресс-релизе H&M.

Cмотрите, как прошел день рождения Айрис Апфель в компании с H&M:

Айрис Апфель родилась в 1921 году в Нью-Йорке. Любовь к моде она получила от матери, которая держала в городе бутик, в то время как отец Апфель был предпринимателем и специализировался на поставке зеркал и стекла американским дизайнерам. Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и посещала художественную школу при Висконсинском университете в Мадисоне, после чего работала в журнале Women’s Wear Daily, сотрудничала с дизайнером интерьеров Элионором Джонсоном, а также была личным помощником иллюстратора Роберта Гудмана.

В 1950 году Айрис Апфель вместе с мужем Карлом Апфелем открыла текстильную компанию Old World Weavers, занимавшуюся реставрацией старинных тканей и принимавшей заказы Белого дома. Параллельно она собирала собственный гардероб, в который вошли сотни нарядов разных эпох - эклектичных и необычных. 80 из них, как писала Апфель в автобиографии “Икона по воле случая”, были показаны на выставке Rara Avis в 2005 году, которая стала одной из самых популярных в истории Метрополитен-музея.