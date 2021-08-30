"Если вы некрасивая, у вас больше шансов стать привлекательной". 20 цитат 100-летней иконы стиля Айрис Апфель(6)
1. Было бы намного лучше, если бы женщины добавили себе ума в головы, а не ботокса на лицо.
2. Если вы внешне непривлекательны, вы развиваете в себе шарм и остроумие, может, какой-то талант или уникальную черту. Если вы некрасивая, у вас больше шансов стать привлекательной. А если вы красивая, зачастую вы просто красивая и все.
3. Я — настоящий романтик. Я никогда ничего не покупала только потому, что это ценно. Мой муж говорит, я смотрю на кусок ткани и слушаю нити. Они рассказывают мне истории. Они поют мне песни. Я должна получить физическую реакцию, когда что-то покупаю.
4. Я — человек цвета. Я никогда не стала бы известной, если бы не экспериментировала. Я люблю большие сумки. Мои очки настолько велики, что в маленькие сумочки они не влезают.
5. Уже 70 лет я не меняю свой стиль. Я не меняла свою внешность, свое мышление. А сейчас все вокруг меня пляшут и прыгают, словно я — звезда.
6. Запомните, я — самый старый в мире подросток.
7. Если кому-то не нравится то, что я делаю, это их проблема, не моя.
8. Если вы не чувствуете себя комфортно, неважно как шикарно вы одеты, это не будет выглядеть правильно. Я предпочитаю быть счастливой и чувствовать себя комфортно.
9. Больше — это больше, а меньше — это скучно.
10. Сегодня необходимо быть уверенным в себе, иначе вы просто не справитесь. И фантазия — это то, чего так не хватает современному миру. Фантазия — это очень-очень-очень мощное явление.
11. Все, что я делаю, делаю интуитивно. Если я буду слишком много думать, ничего не выйдет.
12. Если ваши волосы уложены и вы обули хорошие туфли, вы можете идти куда угодно в чем угодно.
13. Я всегда чувствовала, джаз — это стилевая импровизация, и композиционно он выстраивается по тем же принципам, что и декор интерьера и дизайн одежды: ритм, смешение высокого и низкого, переплетение этнических мотивов и классических элементов.
14. Моду вы можете купить. А вот стиль — врожденное чувство. Главный ключ — научиться понимать самого себя, что может занять годы.
15. Когда вы стареете, нужно заставлять себя двигаться вперед, иначе можно попасть в ловушку и начать разваливаться. Оставаться активным, занимать свой ум делами — это все очень важно. И я чувствую себя счастливой, потому что могу заниматься любимым делом на данном этапе своей жизни.
16. Я не люблю тренды, я предпочитаю традиции.
17. Моему мужу Карлу очень повезло. Меня не привлекают бриллианты. Наши ценности, политические взгляды, вкусы — все идентично. Он умеет делать массу вещей, на которые я не способна, вместе мы дополняем друг друга до целого. Он очарователен, заботлив, приятен в общении, мил и даже умеет готовить. Что еще нужно девушке для счастья? Но самое главное — он всегда умел рассмешить меня. Знаете, я выгляжу такой хулиганкой, но в том, что касается брака, я старомодна, как калоша.
18. Я никогда не была бунтарем и не хотела никого обидеть. Для меня главным было, чтобы моя мама не расстраивалась из-за меня и чтобы мой муж был доволен.
19. Однажды мне даже сказали, что я изменила кому-то жизнь! А я подумала: что же за такая несчастная жизнь была у этой крошки, если мне удалось повлиять на нее.
20. Я чувствую, что делаю свой вклад в освобождение женщин. Они понимают, что совершенно не обязаны выглядеть как все, а тем более думать как все. И эта мысль делает меня счастливой. Разве это не самая большая награда?