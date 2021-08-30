Люди
30.08.2021, 10:20

"Если вы некрасивая, у вас больше шансов стать привлекательной". 20 цитат 100-летней иконы стиля Айрис Апфель

 (6)
Айрис Апфель
Айрис Апфель
imago/Future Image
29 августа исполнилось 100 лет Айрис Апфель — знаменитой пожилой даме в огромных очках и ярких украшениях, которая неизменно поражает читательниц модных журналов бодростью духа и смелостью в выборе нарядов. Успешная американская предпринимательница, которая десятилетиями занималась продажами тканей, в начале XXI века превратилась в икону стиля и любимицу глянца. Womo собрал самые знаменитые цитаты Айрис о стиле, счастье и о том, чего не хватает современному миру.

1. Было бы намного лучше, если бы женщины добавили себе ума в головы, а не ботокса на лицо.

2. Если вы внешне непривлекательны, вы развиваете в себе шарм и остроумие, может, какой-то талант или уникальную черту. Если вы некрасивая, у вас больше шансов стать привлекательной. А если вы красивая, зачастую вы просто красивая и все.

3. Я — настоящий романтик. Я никогда ничего не покупала только потому, что это ценно. Мой муж говорит, я смотрю на кусок ткани и слушаю нити. Они рассказывают мне истории. Они поют мне песни. Я должна получить физическую реакцию, когда что-то покупаю.

4. Я — человек цвета. Я никогда не стала бы известной, если бы не экспериментировала. Я люблю большие сумки. Мои очки настолько велики, что в маленькие сумочки они не влезают.

5. Уже 70 лет я не меняю свой стиль. Я не меняла свою внешность, свое мышление. А сейчас все вокруг меня пляшут и прыгают, словно я — звезда.

6. Запомните, я — самый старый в мире подросток.

7. Если кому-то не нравится то, что я делаю, это их проблема, не моя.

8. Если вы не чувствуете себя комфортно, неважно как шикарно вы одеты, это не будет выглядеть правильно. Я предпочитаю быть счастливой и чувствовать себя комфортно.

9. Больше — это больше, а меньше — это скучно.

10. Сегодня необходимо быть уверенным в себе, иначе вы просто не справитесь. И фантазия — это то, чего так не хватает современному миру. Фантазия — это очень-очень-очень мощное явление.

11. Все, что я делаю, делаю интуитивно. Если я буду слишком много думать, ничего не выйдет.

12. Если ваши волосы уложены и вы обули хорошие туфли, вы можете идти куда угодно в чем угодно.

13. Я всегда чувствовала, джаз — это стилевая импровизация, и композиционно он выстраивается по тем же принципам, что и декор интерьера и дизайн одежды: ритм, смешение высокого и низкого, переплетение этнических мотивов и классических элементов.

14. Моду вы можете купить. А вот стиль — врожденное чувство. Главный ключ — научиться понимать самого себя, что может занять годы.

15. Когда вы стареете, нужно заставлять себя двигаться вперед, иначе можно попасть в ловушку и начать разваливаться. Оставаться активным, занимать свой ум делами — это все очень важно. И я чувствую себя счастливой, потому что могу заниматься любимым делом на данном этапе своей жизни.

16. Я не люблю тренды, я предпочитаю традиции.

17. Моему мужу Карлу очень повезло. Меня не привлекают бриллианты. Наши ценности, политические взгляды, вкусы — все идентично. Он умеет делать массу вещей, на которые я не способна, вместе мы дополняем друг друга до целого. Он очарователен, заботлив, приятен в общении, мил и даже умеет готовить. Что еще нужно девушке для счастья? Но самое главное — он всегда умел рассмешить меня. Знаете, я выгляжу такой хулиганкой, но в том, что касается брака, я старомодна, как калоша.

18. Я никогда не была бунтарем и не хотела никого обидеть. Для меня главным было, чтобы моя мама не расстраивалась из-за меня и чтобы мой муж был доволен.

19. Однажды мне даже сказали, что я изменила кому-то жизнь! А я подумала: что же за такая несчастная жизнь была у этой крошки, если мне удалось повлиять на нее.

20. Я чувствую, что делаю свой вклад в освобождение женщин. Они понимают, что совершенно не обязаны выглядеть как все, а тем более думать как все. И эта мысль делает меня счастливой. Разве это не самая большая награда?

Оставить комментарий Читать комментарии (6)