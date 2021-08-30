"Если вы некрасивая, у вас больше шансов стать привлекательной". 20 цитат 100-летней иконы стиля Айрис Апфель

1. Было бы намного лучше, если бы женщины добавили себе ума в головы, а не ботокса на лицо.

2. Если вы внешне непривлекательны, вы развиваете в себе шарм и остроумие, может, какой-то талант или уникальную черту. Если вы некрасивая, у вас больше шансов стать привлекательной. А если вы красивая, зачастую вы просто красивая и все.

3. Я — настоящий романтик. Я никогда ничего не покупала только потому, что это ценно. Мой муж говорит, я смотрю на кусок ткани и слушаю нити. Они рассказывают мне истории. Они поют мне песни. Я должна получить физическую реакцию, когда что-то покупаю.

4. Я — человек цвета. Я никогда не стала бы известной, если бы не экспериментировала. Я люблю большие сумки. Мои очки настолько велики, что в маленькие сумочки они не влезают.

5. Уже 70 лет я не меняю свой стиль. Я не меняла свою внешность, свое мышление. А сейчас все вокруг меня пляшут и прыгают, словно я — звезда.

6. Запомните, я — самый старый в мире подросток.

7. Если кому-то не нравится то, что я делаю, это их проблема, не моя.

8. Если вы не чувствуете себя комфортно, неважно как шикарно вы одеты, это не будет выглядеть правильно. Я предпочитаю быть счастливой и чувствовать себя комфортно.

9. Больше — это больше, а меньше — это скучно.

10. Сегодня необходимо быть уверенным в себе, иначе вы просто не справитесь. И фантазия — это то, чего так не хватает современному миру. Фантазия — это очень-очень-очень мощное явление.

11. Все, что я делаю, делаю интуитивно. Если я буду слишком много думать, ничего не выйдет.