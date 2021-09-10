В Мексике декриминализовали аборты

Суд рассмотрел соответствующий закон в штате Коауила на севере страны и признал его неконституционным. Уголовный кодекс штата предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет для женщин, сделавших аборт, а также для граждан, оказывающих подобные услуги.

Все судьи единогласно поддержали решение о декриминализации. «Это исторический шаг для защиты прав женщин», — отметила судья Луис Мария Агилар. Представители правозащитных организаций понадеялись, что решение об абортах повлияет не только на Мексику, но и на другие латиноамериканские страны.

1 сентября стало известно, что в американском штате Техас запретили аборты на сроках более шести недель, если у плода уже есть сердцебиение. Женщина сможет сделать аборт только при условии наличия «чрезвычайной ситуации медицинского характера». Исключением станут случаи, когда зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования. Правозащитники раскритиковали закон, а генеральный прокурор США Меррик Гарланд пообещал оспорить его.