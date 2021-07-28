Девочка-вундеркинд, которая в 8 лет окончила школу, сдала экзамены в МГУ

“Самая юная Алиса, успешно сдавшая экзамен в МГУ. Ну вот, ДВИ прошли, получили 48 баллов. Алиска умница. МГУ подтвердил”, — говорится в сообщении.

В комментариях Тепляковы уточнили, что Алиса сдавала экзамен по биологии. Девочка собирается поступать на психологический факультет, куда ее ранее пригласили.

Один комментатор написал, что 48 баллов из 100 за ДВИ равняется двойке или тройке. “Вы думаете, вашей дочери комфортно будет в университете?” — спросил он. “Это не „между двойкой и тройкой”, память ваша убежала в загул. Это прекрасно сданный экзамен. И не только для восьми лет. Четверть тех, кто подал документ в МГУ, сдали его хуже Алисы”, — ответил ему кто-то из родителей девочки от общего аккаунта и обвинил комментатора в зависти.

Другой пользователь отметил, что с таким результатом Алиса, скорее всего, поступит не на бюджет. Ему ответили так: “Мы получили право зачислиться — мы зачислимся. Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет — так на контракт”.

Также одна анонимная комментаторша отметила, что многодетная семья Тепляковых, в которой семь детей, живет в однушке, и что родителям предстоят серьезные траты на обучение. Тепляковы сказали, что живут они на зарплату воспитателя (им работает в семейном детском саду Евгений Тепляков, отец Алисы, а ее мама в декрете), и траты на образование действительно будут большими — около 20 миллионов рублей на всех детей за полное среднее образование. Однако просить о помощи они никого не планируют: “Мы не собираемся монетизировать хайп, нам монетизировать нечего. Мы никогда не объявляли сборов средств и не считаем это правильным”.

Также Тепляковы подчеркнули, что Алиса не лишается детства, становясь студенткой в столь юном возрасте: “Результаты таковы, что ребенок, которому предлагают начинать учить таблицу умножения по возрасту, может спокойно поступить в МГУ. Он не лишается детства, у него не ломается психика, это „невозможно” с точки зрения наших замечательных школьных психологов и логопедов. Но это факт”.