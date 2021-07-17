Как воспитывать вундеркиндов? Отвечает папа Алисы, которая в 8 лет окончила школу(16)
Тепляков рассказал изданию, что семья, в которой семь детей, проживает в однокомнатной квартире в районе Москвы под названием Котловка. Алису хотели отдать в школу еще в четыре года, но им говорили, что поступать в первый класс рекомендуется с семи лет.
В итоге родители выбрали для дочери семейное образование, на котором она находилась до девятого класса, а десятый и одиннадцатый классы она заканчивала по программе самообразования.
На вопрос, кем является Алиса, вундеркиндом или гением, Тепляков сказал: “Это нормальные результаты. Исключительная память и особый подход к образованию”.
Алиса училась всего по три-четыре часа в день, при этом обучение не было ускоренным. Особенной методики не было. “Техника основана на наших советских разработках: психология и педагогика”, — рассказал папа девочки. По его словам, дома Алиса тратит время на образование эффективно, а не просто отсиживает шесть-семь уроков.
На дому учатся и остальные братья и сестры Алисы. Двухлетняя Айлунг знает слоги, четырехлетняя Терра готовится стать первоклассницей (а ее сестра Лейя уже стала первоклассницей в этом возрасте), семилетний Хеймдалль сдал ОГЭ. Не учатся пока только полуторагодовалый Фейлунг и месячный Тесей. В садик никто из детей не ходил.
Евгений не считает, что его дети лишены детства. “Они встречаются со сверстниками, играют на детской площадке”, — сказал он.
Что касается недавнего приглашения Алисе от психфака МГУ, то Тепляков насчет этого не уверен. “У нас нет с ними взаимопонимания. Мы не хотим никакого „экспериментального“ формата. Обучение едино для всех. Единственное, что они могут сделать — убрать требование по посещаемости”, — прокомментировал он и добавил, что Алиса в любом случае готовится.
Ранее в пресс-службе психфака МГУ сообщили, что Алисе предоставляется стать возможностью “включенного эксперимента”. Что именно подразумевалось, неизвестно.
Примечательно, что родители Алисы тоже могут похвастаться успехами в учебе. Альма-матер обоих — МГУ. Мама Наталья окончила механико-математический факультет и магистратуру финансовой академии. Папа Евгений — выпускник факультета психологии и факультета вычислительной математики и кибернетики, имеет ученую степень в области молекулярной биологии. Наталья до декрета работала в банке, а Евгений — воспитатель семейного детского сада.