Как воспитывать вундеркиндов? Отвечает папа Алисы, которая в 8 лет окончила школу

Тепляков рассказал изданию, что семья, в которой семь детей, проживает в однокомнатной квартире в районе Москвы под названием Котловка. Алису хотели отдать в школу еще в четыре года, но им говорили, что поступать в первый класс рекомендуется с семи лет.

В итоге родители выбрали для дочери семейное образование, на котором она находилась до девятого класса, а десятый и одиннадцатый классы она заканчивала по программе самообразования.

На вопрос, кем является Алиса, вундеркиндом или гением, Тепляков сказал: “Это нормальные результаты. Исключительная память и особый подход к образованию”.

Алиса училась всего по три-четыре часа в день, при этом обучение не было ускоренным. Особенной методики не было. “Техника основана на наших советских разработках: психология и педагогика”, — рассказал папа девочки. По его словам, дома Алиса тратит время на образование эффективно, а не просто отсиживает шесть-семь уроков.

На дому учатся и остальные братья и сестры Алисы. Двухлетняя Айлунг знает слоги, четырехлетняя Терра готовится стать первоклассницей (а ее сестра Лейя уже стала первоклассницей в этом возрасте), семилетний Хеймдалль сдал ОГЭ. Не учатся пока только полуторагодовалый Фейлунг и месячный Тесей. В садик никто из детей не ходил.

Восьмилетняя девочка из Москвы Алиса Теплякова получила аттестат об окончании школы.



Сегодня она сдала ЕГЭ

(по русскому, математике, биологии и информатике) и планирует поступать на факультет психологии МГУ. pic.twitter.com/LwbN7EnFI9 — Ghennadii_SPb (@_Ghennadii_SPb_) July 9, 2021

Евгений не считает, что его дети лишены детства. “Они встречаются со сверстниками, играют на детской площадке”, — сказал он.

Что касается недавнего приглашения Алисе от психфака МГУ, то Тепляков насчет этого не уверен. “У нас нет с ними взаимопонимания. Мы не хотим никакого „экспериментального“ формата. Обучение едино для всех. Единственное, что они могут сделать — убрать требование по посещаемости”, — прокомментировал он и добавил, что Алиса в любом случае готовится.