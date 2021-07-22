Шорты вместо трусов. Что женщины хотят поменять в своей спортивной форме

Представительница Международной федерации гандбола Джессика Рокстро сказала во вторник, что не знает, какими причинами обусловлены правила формы для женщин. Ее коллега Эндрю Бэрринджер заявил, что “МФГ вынесет эту тему на обсуждение со странами-участницами, но изменение правил может произойти только на уровне всей МФГ”.

Многие участницы команды говорили о том, что для их спорта, требующего резких движений и поворотов на песке, плавки-бикини — далеко не идеальная одежда, так как чувство неловкости не дает полностью сосредоточиться на игре. Глава НФГ добавляет, что в Норвегии из-за стандартов формы женщины не хотят идти в этот спорт.

Команду также поддержали другие спортсмены и политики страны. “Сколько еще нужно меняться взглядам в консервативном мире спорта, где доминирует мачизм?”, — написал в “Твиттере” министр культуры Норвегии Абид Раджа.

По словам Коре Гайра Лио, главы Норвежской федерации гандбола, его организация с 2006 года жалуется на требования для женщин играть в трусах-бикини, но результатов это не приносило. В этом году он поддержал решение спортсменок, и НФГ заплатит штраф. “В стандартных рамках должна быть свобода выбора. Самое главное, чтобы у атлетов была экипировка, в которой им удобно”, — сказал при этом Лио.

Для мужчин стандарты формы разработаны менее детально. Их шорты должны быть “не слишком свободными”, а по длине — не менее 10 см выше колена.

По требованиям Международной федерации гандбола, на женщинах должны быть плавки-бикини, плотно обтягивающие фигуру, с вырезами для ног под высоким углом. Боковые швы на плавках не должны превышать 10 см.

Матч за бронзовые медали проходил в Болгарии, и норвежки пришли играть против испанок в коротких спортивных шортах вместо трусов с высокими вырезами для ног.

В понедельник на чемпионате Европы по пляжному гандболу женская сборная Норвегии отказалась от привычных для участников и зрителей этого спорта плавок-бикини.

Как еще спортсмены пытались менять стандарты формы в этом году — и какая последовала реакция?

Обратная проблема



Но в тот же день, когда норвежских гандболисток оштрафовали за слишком закрытую форму, британскую спортсменку-паралимпийца Оливию Брин осудили за то, что ее костюм, наоборот, был слишком открытым.

Легкоатлетка написала у себя в Twitter, что некая представительница спортивного руководства Англии назвала ее шорты слишком короткими.

“Я носила эти шорты много лет, и у них специальный дизайн для соревнований. Надеюсь, что я буду выступать в них в Токио. Этот инцидент заставил меня задуматься, могли бы такое сказать спортсмену-мужчине?“ — написала Брин.

В ответ она получила множество сообщений от молодых спортсменок, которые делились своим опытом “объективизации” женщин.

Брин поблагодарила всех, кто с ней связался, и написала: “Женщин не должны вынуждать чувствовать себя неловко по поводу того, что они носят во время соревнований. Им должно быть удобно и морально легко”.

Художественная гимнастика: комбинезон вместо купальника



В конце апреля гимнастка из Германии Сара Восс надела на чемпионат Европы по художественной гимнастике закрытый комбинезон вместо принятого для этого вида спорта купальника. За ней последовали две другие гимнастки из сборной: Ким Буи и Элизабет Зайц.

По словам спортсменок, они хотели показать своим примером начинающим гимнасткам, что у них есть выбор. Если трико для них связано с неловкостью и неудобством — это не значит, что нужно уходить из спорта. Есть и другие варианты.



“У тебя бывает такое чувство, что [купальник] сползает с места, а этот момент могут поймать камеры или фотографы, — сказала Восс в интервью агентству Рейтер. — Мы всегда можем свободно решать, хотим ли мы надеть купальник или закрытый комбинезон”.

Хотя костюмы, закрывающие ноги, не запрещены правилами, раньше их надевали в основном только из религиозных соображений.