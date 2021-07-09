“Настоящая первая леди России”. Журнал Vanity Fair выпустил статью о Юлии Навальной(20)
Статья основана на воспоминаниях Навальной, в частности, в интервью журналисту Юрию Дудю и журналу Harper’s Bazaar, и рассказах ее знакомых.
“В течение двух дней Россия и мир нервно ждали, выжил или умер Навальный, единственная правдоподобная альтернатива Владимиру Путину. Вместо этого они увидели Навальную. Эта симпатичная белокурая женщина в черной кожаной куртке, которая всегда молча появлялась рядом с мужем, внезапно оказалась одна на мировой арене, сражаясь со всей репрессивной машиной российского государства, чтобы вытащить своего мужа из пасти смерти”, — описываются в статье события после отравления Навального.
Далее в статье говорится о попытках Навальной вывезти мужа на лечение в Германию. В частности, упоминается, что ей пришлось “сражаться” с администрацией и врачами больницы в Омске, куда госпитализировали ее мужа после отравления, а также публично обратиться к президенту Владимиру Путину.
“Навальная стала откровением. Страна видела, как она пережила худший момент в своей жизни. И все же она была сильной, стоической, она не сломалась под давлением, и благодаря явной силе своей воли и силе своей любви она заставила дракона освободить ее мужчину”, — отмечается в материале.
По словам журналиста Сергея Пархоменко, людям, “которым нравится Навальный”, его супруга “нравится автоматически”. “И есть люди, для которых она — это Навальный без своих недостатков: ее самопожертвование, ее целеустремленность, ее противостояние Путину”, - добавил журналист.
“В стране, где не было первой леди после развода Путина в 2013 году, это была политическая жена <…> Некоторые сравнивали Навальную с Мишель Обамой. Остальные — неизбежно — со Светланой Тихановской <…> Но может ли Навальная, недоумевали люди, быть русской Тихановской? Может ли она быть не просто следующей первой леди России, а ее следующим лидером?”, - отмечает Vanity Fair.
Навальная родилась в Москве в 1976 году в семье ученого и сотрудницы министерства легкой промышленности. “Это была обычная советская семья, которая жила в одной из многоэтажных жилых домов в Олимпийской деревне в Москве”, — говорится в статье.
С Навальным Юлия познакомилась летом 1998 года на курорте в Турции. “Алексей [Навальный] танцевал вокруг нее, как петушок. И тогда я подумала, что это мотиватор. Помимо личных амбиций, ему необходимо постоянно доказывать этой красивой женщине, что он ее достоин”, — рассказала Vanity Fair журналистка Евгения Альбац, близкая к семье Навальных.