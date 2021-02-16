“Хорошая жена”. Юлия Навальная дала первое интервью глянцу

Однако у супруги политика-блогера есть и своя законодательная программа. Она считает, что в России нужны законы, уравнивающие доходы мужчин и женщин. На законодательном уровне, по мнению Навальной, необходимо решать и проблему одиноких матерей, которые борются за своё существование. Также, уверена Юлия, государство должно выделять средства, чтобы бесплатный детский сад был доступен каждому ребенку.

Политические действия самого Навального в интервью тактично обходят, но без политических вопросов все-таки не обошлись. Так, на вопрос интервьюера о том, может ли она в будущем стать общественной персоной, Юлия Навальная отвечает: “На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика”.

Статья под заголовком “Хорошая жена”, которая отсылает читателей к одноименному популярному американскому сериалу (жена прокурора, оказавшегося в эпицентре секс-скандала, возобновляет адвокатскую карьеру и преуспевает больше мужа), вышла в весеннем выпуске журнала Harper’s Bazaar. В редакционной вводке говорится о том, что главред журнала общался с Навальной 11 января. Тогда Навальный уже восстановился после отравления и комы, но еще не вернулся в Россию.

Не обошлось без “модных” вопросов. Выяснилось, что Юлия Навальная любит одну марку одежды с Ксенией Собчак — Wos, но чаще носит платье за тысячу рублей из Zara.

Вспоминая августовский день, когда Алексей Навальный попал в больницу, его жена говорит, что сорвалась в аэропорт, не предупредив детей: “А когда дочка проснулась, она прислала мне сообщение: “Я прибежала к тебе в спальню сказать, что ты должна лететь, а тебя уже нет“”. Уже в Германии Навальная часто приходила к мужу в палату, читала ему новости и ставила их любимые песни. “У нас есть “наши песни”, например Perfect day в исполнении Duran Duran, или забавные: “Ты выглядишь так несовременно рядом со мной” группы “Кино“”, — рассказывает Юлия.

По ее словам, она трусиха и в катастрофические моменты намечает себе план действий, последний пункт в котором “дам себе волю и поплачу”. “Но день заканчивается, все меняется — и оказывается, что и плакать уже не из-за чего. Готовила, готовила — и вот”, — признаётся она.

В семье Навальных есть свои традиции: Новый год с родственникам и пятничные семейные ужины. “Свою главную задачу я вижу в том, чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, дом — домом”, — говорит супруга политика.