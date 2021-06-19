Хорошие новости! Половина суммы на лечение 1,5-годовалой Дезире из Эстонии уже собрана

Несколько дней назад мы обратились с просьбой о помощи, потому что изначально на то, чтобы сдержать развитие болезни, нужно было 220 000 евро. Накануне Детский фонд больницы Тартуского университета написал на своей странице в Facebook, что половина денег уже собрана!

"Спасибо, дорогие помощники! Половина денег, изначально необходимых для лечения маленькой Дезире, собрана! В поддержку Дезире всего за несколько дней было собрано 115 279 евро! Большое спасибо! Вы замечательные!

Сделаем это все вместе снова, дадим надежду и возможность тяжелобольному ребенку! Мама Дезире плачет от счастья, и вся семья сердечно благодарна помощникам!"

Помочь Дезире можно, сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении “Desiree”:

SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI LASTEFOND

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Или позвонив на благотворительный номер телефона Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц:

позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро.

Спасибо, что помогаете нам помогать!

Полностью историю маленькой Дезире можно прочитать ЗДЕСЬ.