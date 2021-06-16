"Сейчас наш ребенок отправлен тихо умирать". 1,5-годовалой Дезире из Эстонии нужна ваша помощь!

По словам руководителя центра генетики при Тартуской университетской клинике профессора Катрин Ыунап, в долгой перспективе необходимо врачам, ученым и Эстонской больничной кассе найти единое лучшее решение для помощи рождающимся детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия: “Для этого мог бы проводиться и скрининг на данную болезнь у всех новорожденных, и своевременное начало лечения. Этим мы бы предотвратили появление симптомов у детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия”.

На медицинском языке это называется регресс моторных функций, при этом болезнь не влияет на душевное развитие ребенка.

Как по мнению лечащего врача Дезире, так и по оценке разных специалистов, в случае этой болезни крайне важно начать лечение как можно раньше, так как самым эффективным лечение этой болезни будет до проявления симптомов, говорится в научных исследованиях. Дезире — очень храбрая полуторогодовалая девочка, которая начала уже произносить свои первые слова, может самостоятельно сидеть и очень хочет бегать за своим братом, но ноги не слушаются. Также и свои маленькие ручки не может поднять Дезире выше уровня груди, и если раньше она стояла на четвереньках, то теперь уже нет.

Мама троих детей Хеллика на грани слома и просит со слезами на глазах: “Сейчас наш ребенок отправлен тихо умирать, так как самим купить какое-либо лекарство невозможно — цены невероятные. Дорогие люди, пожалуйста, помогите нашей малышке!”

Семья Дезире ходатайствовала о компенсации лекарства Рисдиплам (Эврисди) у Эстонской больничный кассы в качестве исключения, но, к сожалению, получила отрицательный ответ: “Лекарство Эврисди разработано для самостоятельного использования и у него есть действующее в Эстонии разрешение на продажу, но в то же время оно не включено в список компенсируемых больничной кассой лекарств. Так как в случае с лекарством Эврисди не выполнены все условия для компенсации в виде исключения, то и не является это лекарство компенсируемым в исключительном порядке”, — говорится в посланном больничной кассой ответе.

Во всем мире, включая Европу, на сегодняшний день имеется три лекарства, используемые в случае спинальной мышечной атрофии, - Эстония же единственная европейская страна, которая не компенсирует ни одно из них.

Совет директоров Детского фонда принимает свои решения, основываясь на оценку лечащих врачей и специалистов и принимая во внимание разные аспекты, — в этот раз критериями были скорость поставки лекарства и готовность изготовителя к сотрудничеству. Безумно приятно, что двое из трех изготовителей лекарства были готовы к совместной работе с Детским фондом, третье же — изготовитель генного лекарства Novartis Gene Therapis - к сожалению, нет.

Стоимость лекарства Золгенсма для Дезире была бы 2,13 миллиона евро, при этом пришлось бы Эстонскому государству заплатить подоходный налог в размере около 200 000 евро. В законе о подоходном налоге отсутствует основание для исключений, заявляет Налогово-таможенный департамент в своем ответе Детскому фонду клиники Тартуского университета.

Принимая во внимание все эти аспекты, советуясь с лечащим врачом и семьей, совет директоров Детского фонда принял решение поддержать приобретение лекарства Рисдиплам (Эврисди). Это самый современный препарат, который стимулирует выработку белка в поврежденном гене, и диагноз Дезире, ее возраст и состояние соответствуют показанию для применения этого препарата. Лекарство необходимо принимать ежедневно и пожизненно. Для возможности начать лечение, учитывая подоходный налог, необходимо собрать для начала 220 000 евро.

По словам стратегического руководителя Детского фонда Сиири Оттендер-Паасма ситуация достойна сожаления, так как Эстония — единственная страна в Европе, которая по-прежнему оставляет детей с тяжелым мышечным заболеванием без единой возможности на лечение: “Дорогие принимающие решения! Посмотрите в глаза этой малышке и ее семье! Они должны жить с осознанием того, что лекарство, которое может спасти жизнь, есть, но их ребенок его не получит”, — говорит Оттендер-Паасма и добавляет: “Мало того, что государство повернулось спиной к этой семье, оно еще и требует налог с оборота от тех, кто готов помочь. Грустно и достойно сожаления!”

“Очередной раз обращаемся к нашим замечательным жертвователям с огромной просьбой, так как, к сожалению, другой возможности помочь маленькой Дезире нет. Послание государства семье очень печально — просто закон не позволяет и решения нет. Детский фонд сказать такое матери, с глазами полными слез, не может — мы должны хотя бы попробовать помочь! Верим, что все возможно, если есть желание. Мы знаем, что наши жертвователи с большим сердцем и эмпатией, а вместе мы сможем дать маленькой Дезире возможность жить и смахнуть слезы с глаз ее мамы”, — говорит руководитель отдела ходатайств Детского фонда Эвели Ильвес.

ДОРОГИЕ ЛЮДИ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕРТВОВАТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДАРИТЕ МАЛЕНЬКОЙ ДЕЗИРЕ ШАНС!

Помочь Дезире можно, сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении “Desiree”:

SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI LASTEFOND

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Или позвонив на благотворительный номер телефона Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц:

позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро.