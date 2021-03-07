Женщина, придумавшая праздник 8 Марта. Кто такая Клара Цеткин?

Одна из самых известных деятельниц немецкого и международного социалистического и женского движения Клара Цеткин (Clara Zetkin) вошла в историю XX века не только как активная коммунистка, но и как женщина-реформатор, сыгравшая немаловажную роль в становлении европейского движения за права женщин. В советское время главной заслугой Цеткин считалось учреждение по ее предложению Международного женского дня.

Клара Цеткин, в девичестве Айснер, родилась в 1857 году в небольшом саксонском городке Видерау в семье сельского учителя. Уже в юном возрасте Клара выделялась среди сверстников любознательностью и цепкой памятью: в 9 лет девочка прочла всего Гете и Шиллера и с удовольствием декламировала их стихи, а в 12 — на память цитировала отрывки из “Истории французской революции” историка Томаса Карлейля.

Еще будучи студенткой Лейпцигской педагогической гимназии, престижного учебного заведения, она стала посещать тайные собрания социал-демократов, а в 1878 году вступила в ряды Социалистической рабочей партии, позже переименованной в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В это же время она познакомилась со своим будущим спутником жизни — русским революционером-эмигрантом Осипом Цеткиным, вместе с которым вскоре была вынуждена уехать в Цюрих, спасаясь от усилившихся в Германии гонений на социалистов.

В 1882 году Цеткины переселились в Париж, где Осип и Клара продолжили заниматься партийной деятельностью. На жизнь они зарабатывали переводами и публикациями в социал-демократических газетах, хотя плата была мизерной. На момент смерти Осипа, умершего в 1889 году от туберкулеза, у них с Кларой было двое сыновей. Несмотря на то, что Клара уже на протяжении многих лет подписывалась фамилией Цеткин, в официальный брак с Осипом она так и не вступила.

Борьба за права женщин