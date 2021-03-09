5 легенд о Розе Люксембург. Что из них правда?

1. Роза Люксембург родилась в России

Не совсем так. Розалия Люксембург (таково ее полное имя) родилась 5 марта 1871 года в городке Замосць, в Царстве Польском. Оно тогда действительно входило в состав Российской империи, но административно и законодательно было во многом самостоятельным. В 1889 году Роза эмигрировала в Швейцарию, в 1898 году — в Германию, где получила германское подданство.

2. Роза Люксембург приветствовала большевистскую революцию 1917 года в России

Саму революцию (или, как часто говорят, большевистский переворот) 1917 года — да. То, что произошло потом, - нет. В 1918 году она так писала о большевиках: “С подавлением свободной политической жизни во всей стране жизнь и в Советах неизбежно все более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится лишь подобием жизни, при котором только бюрократия остается действующим элементом… Это диктатура клики… Свобода обязательно должна быть и свободой для тех, кто мыслит иначе”.

3. Роза Люксембург была “синим чулком”

Неверно. Ее брак с типографским наборщиком Густавом Любеком (Gustav Lübeck) в 1898 году был фиктивным: только так она смогла получить немецкий паспорт. Однако роман с сыном известной деятельницы революционного движения Клары Цеткин Константином (Konstantin Zetkin), которого все называли Костей, был настоящим и очень бурным. Костя был на 14 лет моложе Розы. Несколько лет они прожили вместе, а когда расставались, писали друг другу. Их переписка — около 600 писем — сохранилась, и многие из этих писем носят очень личный, интимный характер. Поэтому их переписку, и то лишь частично, опубликовали только в 1960-е годы.

Кстати, отчасти миф о “синем чулке” был создан в ГДР: там замалчивали роман Розы с Константином, и в официальной интерпретации она испытывала к нему лишь материнские чувства.