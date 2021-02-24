ФОТО И ВИДЕО | Керсти Кальюлайд и ее муж появились на торжественном концерте в Пайде в особенных нарядах. Они связаны с историей семьи президента

“Утром на церемонии возложении венков на площади свободы Керсти Кальюлайд появилась в светлом длинном пальто, которое мы видели на ней уже неоднократно. Из аксессуаров она выбрала символичные и уже полюбившиеся ей сережки в форме ласточек от эстонского бренда Hyrv. Мне нравится подход президента выбирать практичные вещи, которые можно носить не один год. Тем самым подавая пример разумного потребления для всех нас! Ведь модная индустрия является одной из самой загрязняющей нашу планету, а во время пандемии Covid-19, охватившей весь мир, этот вопрос стал ещё актуальнее”, — говорит стилист Светлана Агуреева.