ФОТО И ВИДЕО | Керсти Кальюлайд и ее муж появились на торжественном концерте в Пайде в особенных нарядах. Они связаны с историей семьи президента(18)
“Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в этом году тоже решила не изменять своей традиции и выбрала для празднования 103 годовщины ЭР народный костюм, — объясняет эстонский стилист Светлана Агуреева. — Выбор уезда или волости тоже выбирается тщательно, например, в прошлом году наряды президентской пары были вдохновлены народными костюмами 18-го века Мульгимаа, поскольку празднование проходило в Вильянди”.
В этом году президент Керсти Кальюлайд и ее муж Георги-Рене Максимовски были одеты по случаю 103-летия Эстонской Республики в народные костюмы прихода Ямайя, самого южного прихода Сааремаа. Это объясняется тем, что семейные корни Керсти Кальюлайд связаны с волостью Кихельконна, на территории которой в 13 веке находился приход Ямайя.
Президентская чета носит самые старые из известных народных костюмов прихода Ямайя. Оригиналы, хранящиеся в Эстонском национальном музее, датируются началом 19 века. Это праздничная одежда, которую надевали, к примеру, на свадьбу или в церковь. Над женским и мужским комплектом одежды — а в каждый входит минимум пять предметов — трудились более десятка мастеров. Подробное описание всех деталей костюма на эстонском языке можно изучить на сайте журнала Anne & Stiil.
Наряд президента дополняла — в отличие от привычной черной — бордовая маска ручной работы, украшенная национальными элементами. Супруг Керсти Кальюлайд был в аналогичной маске серого цвета.
Из аксессуаров Керсти Кальюлайд выбрала свои любимые серьги в виде ласточек эстонского бренда Hyrv. Эти же серьги президент надевала утром, на возложении венков к подножию монумента победы в Освободительной войне.
“Утром на церемонии возложении венков на площади свободы Керсти Кальюлайд появилась в светлом длинном пальто, которое мы видели на ней уже неоднократно. Из аксессуаров она выбрала символичные и уже полюбившиеся ей сережки в форме ласточек от эстонского бренда Hyrv. Мне нравится подход президента выбирать практичные вещи, которые можно носить не один год. Тем самым подавая пример разумного потребления для всех нас! Ведь модная индустрия является одной из самой загрязняющей нашу планету, а во время пандемии Covid-19, охватившей весь мир, этот вопрос стал ещё актуальнее”, — говорит стилист Светлана Агуреева.
По словам стилиста, выбранные президентом аксессуары стоят всего 50 евро. “Серьги в виде ласточек были сделаны отдельно в розовом золоте по заказу Керсти, форма серег вдохновлена работой известного эстонского скульптора Рихо Кульд “Перед дождём” (1971), а коллекция Freedom посвящена 100-летию независимости ЭР”, — объясняет Светлана.
В чем Керсти Кальюлайд и ее супруг появлялись на приемах в прошлые годы, смотрите здесь.