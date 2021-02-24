ФОТО | В чем появлялись Керсти Кальюлайд и Кая Каллас на публике в День независимости в прошлые годы?

Любопытно при этом, что, судя по фото 2013 года, в национальном костюме на президентском приеме Керсти Кальюлайд появлялась и еще не будучи главной государства.

Первый прием Керсти Кальюлайд в качестве президента в 2017 году по случаю 99-летия Эстонской Республики:

Так, для президентского приема в честь ЭР102 Керсти Кальюлайд и ее супруг Георгий-Рене Максимовский выбрали комплекты традиционной эстонской одежды, которые были вдохновлены нарядами из Мульгимаа 18 века. Всего над нарядами президентской четы работали 10 народных умельцев и ремесленников. Общая стоимость их одежды составила 7201 евро. Что касается аксессуаров, то в прошлом году Керсти Кальюлайд выбрала местный дизайн — серьги своего любимого бренда Hyrv.

Дресс-код Керсти Кальюлайд на официальных приемах все годы ее президентства выдержан в национальном стиле. Все 4 предыдущих года она появлялась вместе со своим мужем в различных традиционных эстонских костюмах, которые изготавливались специально для мероприятия.

Внимание также всегда привлекал наряд Керсти Калюлайд на традиционном параде Сил обороны. Так, самое первое пальто, в котором президент впервые появилась на параде в новом статусе, вызвало волну критики. Звучали даже такие определения, как “пальто Брежнева”.

В прошлом году Керсти Кальюлайд появилась на параде в ярко-желтом пальто от эстонского бренда Iris Janvier. “Жёлтый — это хороший, свежий цвет для парада, — объяснила основатель бренда Iris Janvier Арина Барановская. — Мы подумали, что зелёные и синие оттенки сольются с военной формой, поэтому предложили желтое утеплённое пальто из шерсти альпаки с удлиненным фасоном в качестве альтернативы”.

В 2018 и 2018 годах президент на День независимости отдала предпочтение пальто, сшитым на заказ Mosaic и его главным дизайнером Мерле Лыхмус.



появлялась на приемах пока только в качестве лидера Партии реформ. Как и в повседневной жизни наряды Каи Каллас на приемах отличали простота, чистые цвета, элегантность и практичность. Так, в прошлом году она удивила всех, появившись в платье в клетку. Кая Каллас появлялась на приемах пока только в качестве лидера Партии реформ. Как и в повседневной жизни наряды Каи Каллас на приемах отличали простота, чистые цвета, элегантность и практичность. Так, в прошлом году она удивила всех, появившись в платье в клетку.

А на президентском приеме в 2018 году Кая появилась в платье цвета фуксии, это был очень удачный образ, который был отмечен многими модными экспертами!

Подробнее о нарядах Каи Каллас читайте здесь.

В этом году парадным уличным нарядам много внимания не уделялось. Утром, на церемонии поднятия флага, Керсти Кальюлайд появилась в пальто, в котором посещала парад Сил обороны два года назад, а Кая Каллас выбрала уже ставший популярным комплект из бордового пальто и шляпы. Плюс, конечно, маски. Судя по всему, Кая Каллас предпочитает ту же модель маски, что и Керсти Кальюлайд, и Юри Ратас.

Сегодня вечером обратим внимание на то, в чем президент произнесет торжественную речь в Пайде.